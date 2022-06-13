Maliyet de artsa dijital de olsa dergicilik bitmez

Türkiye Dergiler Birliği’nin organize ettiği Uluslararası 11. Dergi Fuarı dün sona erdi. Albayrak Medya’nın sponsorları arasında bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA’nın desteklediği fuar, Sirkeci Gar’ında gerçekleşti. 4 kıtadan 350 yayıncı, yazar ve dergicileri okuyucuyla buluştu. Dergi meraklıları her standı tek tek gezerek yayınları inceledi, dergi ekibiyle sohbet etme imkanı buldu. Fuara katılan yayıncılar, her ne kadar maliyeti dert edip, dijitale geçişten bahsetseler de basılı dergiye ilginin ve tuttuğu yerin farklı olduğu fikrindeler.

MESLEĞİM İÇİN ÖNEMLİ

Dergiler yavaş yavaş dijitale yönelse de Emre Karataş, Meftun Art isimli dergisini dijitalden matbuya taşımış. Fiziki dergi fuarına katılan Karataş, hedefinin dijital fuar oluşturmak olduğunu söylüyor: “Üniversite sınavından sonra bir web sitesi açarak, dijital sergi platformu oluşturmak istiyordum. Yazıları ve resimleri bir çatı altında toplayalım, buna da herkes ulaşsın istiyordum. Bir süre sonra beklentim üzerinde tıklanma almaya başladım. Gelen içerikler artınca dergi yapalım dedik. İlk dergide konumuz Sabahattin Ali'ydi. İlgi görünce, ikinciyi yaptık. Yatırım olarak görüyorum dergiciliği. Hem tasarım öğreniyor hem başka dergilerde çalışıyor hem de çeşitli sanat dergilerinde editörüm. Dergiden zarar ediyorum ama mesleğim olsun diye çalışıyorum.”

DİJİTALDE DE AKTİFİZ

Albayrak Medya’nın fuardaki standında en çok incelenen dergi Genç Motto oldu. Dergi, basılı olsa da dijitalde oldukça etkin. Yazarları ve yayın kurulunun önemli kısmını ise liseli gençler oluşturuyor. Genç Motto’yu diğer gençlik dergilerinden ayıran özelliği Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Demirhan, “Bazı gençlik dergileri eğitim diliyle didaktiktir, öğreticidir, buyurgandır, tavsiye vericidir, yukarıdandır. Biz değiliz, çünkü yazarlarımız Z kuşağından. Dert ettiklerini günümüz meselelerini araştırıp yazıyor, akranlarıyla paylaşıyor. Gençlerin gençlere çıkardığı bir dergiyiz. Dijital dünyayı yoğun kullanan bir grupla çalışıyoruz. Katılıyor, cevap veriyorlar” diye özetliyor.

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HER KESİME HER YAŞA DERGİ

Sadece özel girişimler değil kamu da dergicilikte önemli bir noktada. Bu kurumlardan en köklüsü Diyanet İşleri Başkanlığı. DİB’e bağlı şu an 9 tane dergi bulunuyor. Çocuk dergisi Cim’in editörü Ayşe Kızılay DİB’in hedefleri doğrultusunda, yayıncılığa ağırlık verdiğini söylüyor: “Dergilerin kitaplara göre kolay erişilebilir olması, bizi dergiciliğe yöneltti. Hem topluma hem de personele eğitim amaçları taşıyor yayınlarımız. Türk ya da Müslüman olsun olmasın her kesimden ve her yaştan insana hitap eden dergilerimiz mevcut. 4-6 yaştan, akademik mecralara, ev hanımlarından göçmen kardeşlerimize kadar herkesi kucaklamaya çalışıyoruz.”

HER ŞEYE RAĞMEN YENİ DERGİ

Dil ve Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Üzeyir İlbak da maliyetin sorun olduğunu ama geleceğe bir şeyler aktarabilmek, birkaç isim yetiştirebilmek için dergiciliğin çok önemli bir yer tuttuğunu söylüyor. “İnsan yetiştirme alanları olarak dergiciliği önemsiyorum. 10 senelik sürede yetişen 3-4 kişi var. Bir dergi bu kadar isim yetiştirmişse şükredeceksin. Sebilürreşad'dan başlayıp Büyük Doğu'ya devam eden geleneği birilerinin yaşatması lazım. Bu ekolün devamındaki dergiciliğimiz Yedi İklim’i, Ay Vakti’ni, Dil ve Edebiyat’ı üretti. Şimdi de çocuk edebiyatı dergisi Kardelen’i çıkarıyoruz. Soru soran, düşünen, 9-15 yaş arasındaki çocuklarla metin üzerinden diyalog kurabilir miyiz diye düşündük. Maliyete rağmen yapıyoruz.”