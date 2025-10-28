Mardin Kültür Yolu’na 500 bin kişi katıldı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 18. durağı, zengin tarihi dokusu ve kültürüyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Mardin oldu. Bu kapsamda ilk kez “Kültür Yolu Festivali” düzenlenen kentte, aralarında Kasımiye ve Zinciriye medreseleri gibi yüzlerce yıllık tarihi yapıların da bulunduğu 16 mekan ve 30 noktada 103 farklı başlıkta 370 etkinlik gerçekleştirildi.

Konser, sergi, söyleşi, tiyatro, opera, atölye çalışmaları, çocuk etkinlikleri, sokak sahneleri, sinema gösterimi ve farklı yarışmaların yapıldığı festivalde, kent sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistler, kentin kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buldu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, çok sayıda mekan ve noktada farklı başlıkta etkinlikler gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Konserler, tiyatro oyunları, opera, bale, çocuklara yönelik etkinlikler, cezaevlerinde dahi etkinlikler yapıldı. Bütün şehirde festival havasını yaşadık. Şehir dışından da turlarla gelenler oldu. Müzemizin galeri salonu, bugüne kadar olmadığı kadar izleyici ile buluştu. Aynı tepkiyi medreselerden bütün etkinlik alanlarından da aldık. Girişlerin ücretsiz olması da katılımı çok arttırdı.”