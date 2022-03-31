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Hayat Maria Callas sözleri şimdi de sahnede
KÜLTÜR SANAT

Maria Callas sözleri şimdi de sahnede

Yönetmen Tom Volf’un 2017’de ünlü Yunan soprano Maria Callas’ın sözleriyle çektiği belgesel, tiyatro sahnesine taşınıyor. Şarkıcı için önce kitap daha sonra da belgesel çeken Volf’un yazdığı oyun 21-22 Nisan’da Zorlu PSM’de İtalyan oyuncu Monica Bellucci tarafından sahnelenecek.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Maria Callas sözleri şimdi de sahnede
Tom Volf

Yönetmen Tom Volf, Yunan soprano Maria Callas’ın mektup ve anılarından yola çıkarak çektiği belgeselin gösterimi için geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldi. 2017 yapımı eser için Yunanistan Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Pera Müzesi’nde bir etkinlik düzenlendi. Volf, Callas’ın 40. ölüm yıldönümü için hazırlanmış olan “Maria by Callas: In Her Own Words” belgeselinin gösteriminde konuştu.

2013’te Callas’ın şans eseri dinlediği “Lucia di Lammermoor” şarkısından çok etkilendiğini söyleyen Volf, “Hakkında araştırma yapıp daha fazla şey öğrenince, hem kariyeri hem kişisel hayatı içinde iki farklı kadın olduğunu ve bunun anlatılmadığını gördüm. Filmini yapmalıyım dedim. Beş yıllık çalışmanın ardından onu, sözleriyle anlattım” dedi.

Misyonumu tamamlamak istiyorum

Callas’ın anılarına, bir arkadaşının verdiği mektup sayesinde ulaştığını belirten yönetmen, dünyanın farklı yerlerinden aldığı mektuplarla belgeseli oluşturmuş. Volf, eserinde Callas’ın 1969 yılında yönetmen Pier Paolo Pasolini ile Kapadokya’da çektiği Medea filminin arka plan çekimlerine de yer veriyor.

Belgeselden önce kitabı yazdığını belirten Volf’un, Callas anısına hazırladığı tiyatro oyunu 21-22 Nisan’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmen, Monica Belluci’ye teklifi götürme sürecini şu sözlerle aktardı: “Maria’nın günlük ve mektuplarını insanlara sunarak misyonumu tamamlamam gerektiğini düşündüm. Kitabı yaptıktan sonra Maria’nın sözlerini sahnede duymak güzel olur dedim ve Monica Bellucci’ye gittim. Oyun için sahneye davet ettim.”

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