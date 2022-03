Maria Callas sözleri şimdi de sahnede

Yönetmen Tom Volf, Yunan soprano Maria Callas’ın mektup ve anılarından yola çıkarak çektiği belgeselin gösterimi için geçtiğimiz hafta Türkiye’ye geldi. 2017 yapımı eser için Yunanistan Başkonsolosluğu’nun desteğiyle Pera Müzesi’nde bir etkinlik düzenlendi. Volf, Callas’ın 40. ölüm yıldönümü için hazırlanmış olan “Maria by Callas: In Her Own Words” belgeselinin gösteriminde konuştu.

2013’te Callas’ın şans eseri dinlediği “Lucia di Lammermoor” şarkısından çok etkilendiğini söyleyen Volf, “Hakkında araştırma yapıp daha fazla şey öğrenince, hem kariyeri hem kişisel hayatı içinde iki farklı kadın olduğunu ve bunun anlatılmadığını gördüm. Filmini yapmalıyım dedim. Beş yıllık çalışmanın ardından onu, sözleriyle anlattım” dedi.

Misyonumu tamamlamak istiyorum

Callas’ın anılarına, bir arkadaşının verdiği mektup sayesinde ulaştığını belirten yönetmen, dünyanın farklı yerlerinden aldığı mektuplarla belgeseli oluşturmuş. Volf, eserinde Callas’ın 1969 yılında yönetmen Pier Paolo Pasolini ile Kapadokya’da çektiği Medea filminin arka plan çekimlerine de yer veriyor.

Belgeselden önce kitabı yazdığını belirten Volf’un, Callas anısına hazırladığı tiyatro oyunu 21-22 Nisan’da Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmen, Monica Belluci’ye teklifi götürme sürecini şu sözlerle aktardı: “Maria’nın günlük ve mektuplarını insanlara sunarak misyonumu tamamlamam gerektiğini düşündüm. Kitabı yaptıktan sonra Maria’nın sözlerini sahnede duymak güzel olur dedim ve Monica Bellucci’ye gittim. Oyun için sahneye davet ettim.”