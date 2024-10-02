Marina Satti İstanbul’a geliyor

2024 Eurovison’da Yunanistan’ı “ZARI” şarkısıyla başarılı bir şekilde temsil eden sanatçı Marina Satti İstanbul’da konser verecek. Arap kökenli sanatçı Eurovison’da sahne performansıyla final biletini almayı başarmış, geleneksel öğeleri kullanması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. Genç sanatçı yarışmada İsrailli rakibini ti’ye aldığı hareketleriyle de konuşulmuştu. Satti, Kreşendo organizasyonuyla düzenlenecek, “Bu Festival Bizim” kapsamında 1 Kasım’da sahnede olacak. Biletleri satışa çıkan konser, Volkswagen Arena’da saat 21.00’de başlayacak.