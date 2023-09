Masallar bize ne anlatır?

Bütün metinlerde kahramanların hepsi güçlü karakterler ortaya koyuyorlar. Daha ilk masalda Parmak Çocuk Çıpalak bu güce, kendisini koruyabilme güdüsüne sahip olarak karşımıza çıkıyor. Çıpalak adlı çocuk deveyle kurtla ilginç maceralar yaşıyor. İkinci masalın kahramanı genç, cesur ve avcı Karagul’un Boz Keçi Ana’yla kovalamacası içler acısı. Bu masal sanki had bilmezliğe, sınır tanımazlığa, söz dinlemezlere ve tüm yaban hayvanlarını/ canlıları yok eden Karagul’a ok gibi verilmiş bir cevap ve cezadır. Üç Yoksul Kız Kardeş Masalı’nda üvey annenin zalimliği, eşi kadar iradeli olamayan yaşlı babanın çaresizliği her zaman karşılaşılabilecek bir örnek. Çantalı Maymun’da Gabi adlı küçük kızın başından geçenler… Ana Geyik masalında Enesay Nehri dolaylarında yaşayan Kırgız boyunun mücadelesi ve Geyik Ana’nın soyunun yok ediliş anlatılıyor. Akbara, mitlerin ve sembollerin değeri bakımından Yada taşı efsanesine benziyor. Masalda Akbara’nın aşkına ve dişi kurda dönüşümüne yer veriliyor. Gün Olur Asra Bedel’ini okuyanlara “mankurt” motifi yabancı gelmeyecektir. Mankurt, değerlerinden koparılanlara verilen addır. Mankurtlaştırma (köleleştirme) denilen bu yöntemde Mankurt haline getirilmek istenenilenin önce başı kazınıyor, ardından başlarına ıslak bir deve derisi sarılarak elleri kolları bağlı güneşin altına bırakılıyorlar. Hiç hoş olmayan bir sınav ve kimliksizleştirme. Son olarak Dişi Kurdun Rüyaları’ndan alınan ve bir Gürcü efsanesi olan Altı Kişi ve Yedincisi anlatısında da 1917 Çarlık Rusya’sında yaşanan Ekim Devrimi sonrası Sovyetler Birliği’nin kuruluşu işleniyor. Efsane, ihanetin mutlaka bir bedelinin olacağı mesajını veriyor.