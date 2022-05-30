Hayat Masumlar Apartmanının ünlü oyuncusu eski mesleğini açıkladı Son sınıfta bıraktım
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Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu eski mesleğini açıkladı: Son sınıfta bıraktım

Geçtiğimiz haftalarda final yapan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Esra Ruşan oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Öğretmenliği son sınıfta bıraktığını söyleyen Ruşan "Annemin biraz tiyatrodan haberi var ama sınavlardan yoktu. Söyleyince 'hayatta olmaz' dediler. Çünkü ben öğretmenlikte dördüncü sınıftaydım. Ailemi bir şekilde ikna ettim" ifadelerini kullandı.

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Masumlar Apartmanının ünlü oyuncusu eski mesleğini açıkladı: Son sınıfta bıraktım
Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu eski mesleğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda final yapan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Esra Ruşan oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Öğretmenliği son sınıfta bıraktığını söyleyen Ruşan o günleri böyle anlattı:

ARKADAŞLARIM YÖNLENDİRDİ

Öğretmenlik okuyordum. Diksiyon kursuna başladım. 'Sunucu olurum' diye düşünüyordum. Gittiğim yerin yanında tiyatro kursu vardı. ‘Konservatuvar sınavına girsene’ dediler, beni sınava hazırladılar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sınava girdim 'kazanamam' diye düşünüyordum. Birinci aşamayı geçtim.

SON SINIFTAYDIM

İkinci aşamayı 'geçemem' diye düşünüyordum onu da kazandım. Ailemin haberi yoktu tabii! Annemin biraz tiyatrodan haberi var ama sınavlardan yoktu. Söyleyince 'hayatta olmaz' dediler. Çünkü ben öğretmenlikte dördüncü sınıftaydım. Ailemi bir şekilde ikna ettim. Öğretmenliği bıraktım ama aftan faydalanıp tamamlayabilirim.

Sevilen dizi final yapıyor: TRT1'in iddialı yapımı iki yıla yakın bir zamandır ekrandaydı
FOTOĞRAF 14
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Her ne kadar ilk sezonda seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşsa da ikinci<br>sezonda aynı etkiyi yakalayamayan Masumlar Apartmanı projesine<br>ilişkin radikal karar verildi.
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. Dizide yer alan her bir karakterin içerisinde<br>bulunduğu psikolojiyi ve yaşadığı rahatsızlıkları tüm gerçekçiliğiyle ortaya<br>koyan Masumlar Apartmanı yapımının ekran ömrü tükeniyor.<br>
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Yazar, psikiyatr ve aynı zamanda sunucu olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun<br>2004 senesinde okurlarıyla buluşturduğu ''Madalyonun İçi'' isimli romanının<br>''Çöp Apartman'' bölümünden TV'ye uyarlanan Masumlar Apartmanı'nın<br>sayılı günler sonra macerası resmen bitecek.
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. Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu<br>ile Deniz Madanoğlu'nun ikilisinin kaleme aldığı ve yapımcılığını ise Onur<br>Güvenatam'ın üstlendiği, 15 Eylül 2020'den bu yana TRT1'de varlık gösteren<br>Masumlar Apartmanı dizisinin final tarihi netlik kazandı.<br>
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Reytinglerde arzu edilen seviyeye gelemeyen ve ilk sezona kıyasla ciddi bir<br>düşüş yaşadığı görülen Masumlar Apartmanı dizisi 24 Mayıs Salı tarihinde<br>yayına girecek olan 71.bölümüyle seyircisine elveda diyecek.
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Sevilen dizi final yapıyor: TRT1'in iddialı yapımı iki yıla yakın bir zamandır ekrandaydı
Psikoloji konusu üzerinde yoğunlaşan ve birbirinden dramatik sahneleriyle seyircisinde unutulmaz etkiler bıraktıran Masumlar Apartmanı'nda artık son düzlüğe gelindi. Karakterlerin ruhsal durumlarını çarpıcı biçimde gözler önüne seren Masumlar Apartmanı dizisinin büyük finali için geri sayım başlatıldı.


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