Masumlar Apartmanı'nın ünlü oyuncusu eski mesleğini açıkladı: Son sınıfta bıraktım

Geçtiğimiz haftalarda final yapan sevilen dizi Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Esra Ruşan oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. Öğretmenliği son sınıfta bıraktığını söyleyen Ruşan o günleri böyle anlattı:

ARKADAŞLARIM YÖNLENDİRDİ

Öğretmenlik okuyordum. Diksiyon kursuna başladım. 'Sunucu olurum' diye düşünüyordum. Gittiğim yerin yanında tiyatro kursu vardı. ‘Konservatuvar sınavına girsene’ dediler, beni sınava hazırladılar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sınava girdim 'kazanamam' diye düşünüyordum. Birinci aşamayı geçtim.

SON SINIFTAYDIM

İkinci aşamayı 'geçemem' diye düşünüyordum onu da kazandım. Ailemin haberi yoktu tabii! Annemin biraz tiyatrodan haberi var ama sınavlardan yoktu. Söyleyince 'hayatta olmaz' dediler. Çünkü ben öğretmenlikte dördüncü sınıftaydım. Ailemi bir şekilde ikna ettim. Öğretmenliği bıraktım ama aftan faydalanıp tamamlayabilirim.

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