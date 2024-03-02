MEB’den İşbirliği Protokolü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında, öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleri ile artırılmasına katkı sağlamak için “Eğitimde İşbirliği Protokolü” imzalandı. Öğretmenlere ilk eğitimi eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı verdi. Öğretmenlerin de yeni döneme göre bilgilerini güncellemeleri gerektiğini ifade eden Avcı, “Her şey güncellenirler öğretmenlik mesleği de güncellenmeden olmaz” dedi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, “Öncelikle öğretmenlerimizi değerli hissettirmek zorundayız. Eğitimcilerimize kıymet veren bir toplum olursak o zaman eğitimin sonuçlarında hızlı iyileşme imkanı sağlamış oluruz” diye konuştu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mutat Mücahit Yentür, “Hem öğrenen hem öğreten okul modeliyle öğretmenlerimizin öğretmenlik sürecinde aynı zamanda öğrenme süreçlerini de beraberinde sürdürmesini istiyoruz” dedi.