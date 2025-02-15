Medya ve Dijital Habercilik Akademisi Mezuniyet Töreni Albayrak Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleşti

Türkiye İlahiyatlılar Derneği’nin Anadolu Ajansı ve Albayrak Medya işbirliğinde gerçekleştirdiği “Medya ve Dijital Habercilik Akademisi” yeni mezunlarını verdi. Gazetecilik ve dijital habercilik alanlarına yönelik teorik ve pratik çalışmaların yapıldığı akademiye Albayrak Medya yönetici ve çalışanları ile destek oldu. Akademide Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Yeni Şafak İnternet Haber Müdürü Ersin Çelik ve GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer de öğrencilere eğitim verdiler. Programın dış paydaşı olan Albayrak Grubu, eğitim iş birliğini gençlere iş imkânı sağlayarak bir adım ileri taşıdı.

Yeni Şafak İnternet Haber Müdürü Ersin Çelik, öğrencilere katılım sertifikasını takdim etti.

Albayrak Grubu İşe Alım Grup Müdürü Bilal Aydoğdu konu ile alakalı olarak, “Bugüne kadar Genç Albayrak bünyesinde birçok yetiştirme geliştirme programı gerçekleştirdik. Ülkemizin başarılı, millî ve manevi değerlerini benimsemiş gençlere kariyer hayatına başlamaları için bizler de fırsatlar oluşturduk. Yönetim Kurulumuzun desteğiyle son beş yıl içinde 400 öğrenciye staj imkânı sağladık. Şimdi de aynı özveriyi göstererek üzerimize düşen sorumluluğu alacağız” ifadelerini kullandı.

GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer, mezun olan öğrencilere katılım sertifikası verdi.

Albayrak’tan gençlere tam destek

Güçlü bir medya grubunu bünyesinde bulunduran Albayrak Grubu, dış paydaş olarak destek olduğu Medya ve Dijital Habercilik Akademisi kapsamında, son beş yılda 400 öğrenciye staj imkânı sağladı. Bu öğrencilerin önemli bir kısmı başarılarını kanıtlama fırsatı bularak şirket bünyesindeki kadrolara dahil oldu. Mezuniyet töreninde geleceğin yeteneklerine verilen desteğe işaret eden Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Yöneticileri, gençlere her daim pozitif ayrımcılık yaptıklarını ve kariyer gelişimlerini desteklemek için yeni projeler geliştirdiklerini ifade ettiler.

Mezuniyet töreninde, eğitim süresince gösterilen azim ve kararlılığın önemine değinildi. Albayrak yetkilileri, mezun öğrencilerin sektörde başarılı olacaklarına dair inançlarını dile getirirken, mezunlara yönelik olarak kısmi zamanlı çalışma fırsatları sunulacağını ve bu sayede yeteneklerinin iş hayatında da pekiştirileceğinin de bilgisini verdiler.