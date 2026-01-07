Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu: Başarı ödülü Ketebe yazarı Taha Kılınç'a değer ödülü ise Sumud Filosu'na verildi

Memur-Sen’in kurucu Genel Başkanı, şair ve mütefekkir Mehmet Akif İnan, vefatının 26’ncı yılında düzenlenen 7. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni ile anıldı. Mehmet Akif İnan’ın fikir dünyasını, emek merkezli sendikal mücadelesini ve medeniyet tasavvurunu yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Törende, son kitabı Doğu Türkistan Seyahatnamesi eseriyle dikkat çeken Ketebe Yayınları yazarı Taha Kılınç, düşünce ve yayıncılık alanında ortaya koyduğu çalışmalar dolayısıyla Başarı ve Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kılınç’a verilen ödül, çağdaş meseleleri tarih, kültür ve medeniyet perspektifiyle ele alan üretimlerinin önemli bir takdiri olarak değerlendirildi.

Gecenin dikkat çeken bir diğer ödülü olan Uluslararası Değer Ödülü, insanlık onuru ve küresel dayanışma adına yürüttüğü faaliyetler nedeniyle Sumud Filosu’na verildi. Sumud Filosu’nun mazlum coğrafyalara yönelik insani duruşu ve uluslararası kamuoyunda oluşturduğu farkındalık, törenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan'dan özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başlayan programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Akif İnan’ın “emeğin izzetini merkeze alan bir mücadele terbiyesi” bıraktığını vurguladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Mehmet Akif İnan’ın yalnızca bir şahsiyet değil, bugün de yol gösteren yaşayan bir istikamet olduğunu ifade etti.

Altı ayrı kategoride ödül

Törende diğer ödüller de sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü, alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla Dr. Dilek Gürsoy’a verildi. Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü, emek dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Mustafa Büyükada’ya takdim edildi. Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü, edebiyat dünyasına sunduğu özgün eserler ve düşünsel katkılar dolayısıyla Ebubekir Eroğlu’na verildi. Üstün Hizmete Vefa Ödülü ise ilim ve düşünce hayatına uzun yıllar yayılan katkıları nedeniyle Prof. Dr. Bekir Karlığa’ya layık görüldü.

Altı ayrı kategoride verilen ödüllerle, emek, fikir ve medeniyet mücadelesine katkı sunan isimler onurlandırılırken, tören Mehmet Akif İnan’ın fikrî mirasının gelecek nesillere aktarılması vurgusuyla sona erdi.







