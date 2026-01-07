Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu: Başarı ödülü Ketebe yazarı Taha Kılınç'a değer ödülü ise Sumud Filosu'na verildi

Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu: Başarı ödülü Ketebe yazarı Taha Kılınç'a değer ödülü ise Sumud Filosu'na verildi

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
11:447/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen 7. Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu.
Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen 7. Mehmet Akif İnan Ödülleri sahiplerini buldu.

Memur-Sen’in kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen 7. Mehmet Akif İnan Ödül Töreninde, Ketebe Yazarı Taha Kılınç ve Sumud Filosu öne çıktı. Başarı ve Teşvik Ödülü’ne layık görülen Kılınç, son dönemde büyük yankı uyandıran Doğu Türkistan Seyahatnamesi eseriyle dikkat çekerken; Gazze’deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, insanlık onuru ve dayanışma adına yürüttüğü mücadele nedeniyle Uluslararası Değer Ödülüne layık görüldü.

Memur-Sen’in kurucu Genel Başkanı, şair ve mütefekkir Mehmet Akif İnan, vefatının 26’ncı yılında düzenlenen 7. Mehmet Akif İnan Ödül Töreni ile anıldı. Mehmet Akif İnan’ın fikir dünyasını, emek merkezli sendikal mücadelesini ve medeniyet tasavvurunu yaşatmak amacıyla düzenlendi.

Törende, son kitabı Doğu Türkistan Seyahatnamesi eseriyle dikkat çeken Ketebe Yayınları yazarı Taha Kılınç, düşünce ve yayıncılık alanında ortaya koyduğu çalışmalar dolayısıyla Başarı ve Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Kılınç’a verilen ödül, çağdaş meseleleri tarih, kültür ve medeniyet perspektifiyle ele alan üretimlerinin önemli bir takdiri olarak değerlendirildi.

Gecenin dikkat çeken bir diğer ödülü olan Uluslararası Değer Ödülü, insanlık onuru ve küresel dayanışma adına yürüttüğü faaliyetler nedeniyle Sumud Filosu’na verildi. Sumud Filosu’nun mazlum coğrafyalara yönelik insani duruşu ve uluslararası kamuoyunda oluşturduğu farkındalık, törenin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan'dan özel mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla başlayan programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mehmet Akif İnan’ın “emeğin izzetini merkeze alan bir mücadele terbiyesi” bıraktığını vurguladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Mehmet Akif İnan’ın yalnızca bir şahsiyet değil, bugün de yol gösteren yaşayan bir istikamet olduğunu ifade etti.

Altı ayrı kategoride ödül

Törende diğer ödüller de sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü, alanındaki öncü çalışmaları dolayısıyla Dr. Dilek Gürsoy’a verildi. Çalışma Hayatı ve Emek Ödülü, emek dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle Prof. Dr. Mustafa Büyükada’ya takdim edildi. Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülü, edebiyat dünyasına sunduğu özgün eserler ve düşünsel katkılar dolayısıyla Ebubekir Eroğlu’na verildi. Üstün Hizmete Vefa Ödülü ise ilim ve düşünce hayatına uzun yıllar yayılan katkıları nedeniyle Prof. Dr. Bekir Karlığa’ya layık görüldü.

Altı ayrı kategoride verilen ödüllerle, emek, fikir ve medeniyet mücadelesine katkı sunan isimler onurlandırılırken, tören Mehmet Akif İnan’ın fikrî mirasının gelecek nesillere aktarılması vurgusuyla sona erdi.



#Memur-Sen
#Mehmet Akif İnan
#Mehmet Akif İnan Ödülleri
#Taha Kılınç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurularında son durum: ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuruları neden alınmıyor?