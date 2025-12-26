Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılınç’a ‘Seyahat’ ödülü

Kılınç’a ‘Seyahat’ ödülü

04:0026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç
Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’nin (ESKADER) geleneksel “Kültür Sanat Ödülleri” sahiplerini buldu. İslam coğrafyalarını gezerek izlenimlerini ve İslam dünyasının güncel durumunu okuyucularına aktaran Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç “Seyahat” ödülüne layık görüldü.

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı. Kudüs ve Doğu Türkistan gibi İslam coğrafyalarını kitaplarında ele alarak okuyucuların beğenisini kazanan Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç, “Seyahat” ödülüne layık görüldü. Derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2025'te yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar değerlendirilerek, kişi ve kurumlar ödüllendirildi. "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Muhittin Gümüş'e, "Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü" Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a, "Üstün Hizmet Ödülleri" Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Dr. Kamil Uğurlu'ya takdim edilecek. "Özel Ödül" ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli'ye verilecek. "Dergi" ödülüne Geçerken dergisi, "Seyahat" ödülüne Taha Kılınç, "Şiir" ödülüne Ulaş Konuk, "Sosyal Medya" ödülüne Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya layık görüldü.


#Taha Kılınç
#seyahat
#ödül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı