Kılınç’a ‘Seyahat’ ödülü

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen "Kültür Sanat Ödülleri"nin sahipleri açıklandı. Kudüs ve Doğu Türkistan gibi İslam coğrafyalarını kitaplarında ele alarak okuyucuların beğenisini kazanan Yeni Şafak yazarı Taha Kılınç, “Seyahat” ödülüne layık görüldü. Derneğin yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla 2025'te yayımlanan kitaplar ve yapılan kültürel çalışmalar değerlendirilerek, kişi ve kurumlar ödüllendirildi. "Türk Dünyası Hizmet Ödülü" Muhittin Gümüş'e, "Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü" Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a, "Üstün Hizmet Ödülleri" Prof. Dr. Kemal Yavuz ve Dr. Kamil Uğurlu'ya takdim edilecek. "Özel Ödül" ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli'ye verilecek. "Dergi" ödülüne Geçerken dergisi, "Seyahat" ödülüne Taha Kılınç, "Şiir" ödülüne Ulaş Konuk, "Sosyal Medya" ödülüne Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya layık görüldü.