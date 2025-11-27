Yeni Şafak'a çifte ödül

Gazetemiz Yeni Şafak da iki kategoride ödüle layık görüldü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, gazetemiz ekler sorumlusu Ayşe Olgun, “İstasyondaki Şair: Yahya Kemal'in Erzurum Yolculuğu” haberiyle Türk Dil Kurumu Haberde Türkçe Kullanımı Özel Ödülünü kazandı. Muhabirimiz Dilber Dural da “Filistinliler acılarında bile Allah'a hamdedince Müslüman oldum' haberiyle Halide Edip Kadın Gazeteciler Özel Ödülünü kazandı.

AA, FİLİSTİN’İN KURULUŞUNU DA DUYURACAK

Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Tarih yazacak ömrümüz olursa göreceğiz Gazze'nin katilleri arkasında kim durursa dursun eninde sonunda uluslararası mahkemelerde hesap verecek ve inşallah başta Netanyahu olmak üzere cezalarını göreceklerdir” dedi. Kurtulmuş, Türkiye’nin kuruluşuna şahitlik eden AA’nın toprak bütünlüğünü sağlamış Filistin Devleti’nin kuruluşuna da şahitlik edeceğini söyledi. AA Genel Müdürü Karagöz ise konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Bizim görevimiz bu mesleğin değerini yükseltmek, nitelikli haber ve habercileri teşvik etmektir. Çünkü hakikat mesleğimizin ortak değeridir ve biz bunu teşvik etmezsek hakikate sahip çıkmamış oluruz."







