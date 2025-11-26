Bu kez hal çaresine bakalım

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Fiyatları düşürecek 4 adım
Sebze ve meyve fiyatlarında istikrar sağlayacak Hal Kanunu'nda sona gelindi. Yılbaşında Meclis'e sunulacak yasa taslağına göre; hal dışında ürün satan tüccarlara yetki belgesi zorunlu olacak. Komisyoncular arası satış yasaklanacak. Zincir marketler, aldıkları ürünün %20'sini doğrudan üreticiden temin edecek. Hal içerisinde üretici örgütlere %25 yer ayrılacak.