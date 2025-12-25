Skyroad ile Keşfet 6. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu: Altı bin fotoğraf arasından seçildi

Altıncı kez düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde, dünyayı kadrajına sığdıran fotoğrafçılar, ilham veren eserleriyle ödüllerini teslim aldı. Farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve yaşam biçimlerinden izler taşıyan fotoğraflar; keşfetmenin evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi.
Albayrak Medya bünyesinde yayın hayatını sürdüren ve “Yaşarken gez, gezerken yaşa!” mottosuyla seyahat yayıncılığı yapan Skyroad, altıncı yılında da keşfetme tutkusunu fotoğraf sanatıyla buluşturdu. Yarışmaya katılan eserler; dünyanın farklı noktalarından manzaraları, insan hikâyelerini ve kültürel zenginlikleri güçlü bir anlatımla kadraja taşıdı.
6 bin fotoğraf arasından yapılan titiz jüri değerlendirmeleri sonucunda öne çıkan kareler belirlenirken, dünyayı kadrajına sığdıran fotoğrafçılar ödüllerini teslim aldı. Eminevim, İstikbal, Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda, Turkish Airlines’ın ulaşım sponsoru, Türk Telekom’un ise iletişim sponsoru olduğu yarışma, güçlü kurumsal destek yapısıyla da dikkat çekti. 6 bin başvuru arasından seçilen eserlerle ödüller sahiplerini buldu.
Skyroad’un keşif yolculuğu devam ediyor
Dijital ve basılı yayınlarıyla dünyayı keşfetme deneyimini okurlarıyla buluşturan Skyroad, seyahat, kültür, sanat ve insan hikâyelerini görünür kılmaya devam ederken; Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması da her yıl olduğu gibi bu yıl da keşfetmenin ortak dilini fotoğraf aracılığıyla anlatan güçlü bir platform olmayı sürdürdü. Altıncı kez düzenlenen yarışmanın jüri değerlendirme süreci; fotoğraf, yayıncılık ve görsel anlatım alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip isimlerin katkısıyla yürütüldü. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz’in üstlendiği jüri kurulunda; Fotoğraf Sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmaya başvuran eserleri teknik yeterlilik, estetik değer ve anlatı gücü açısından titizlikle değerlendirerek, keşif ruhunu en güçlü biçimde yansıtan fotoğrafları belirledi.
6. SKYROAD İLE KEŞFET FOTOĞRAF YARIŞMASI KAZANANLARI
İbrahim Öner – “Tarihin Önünde Antrenman”
(Shibam, Yemen)
1. Fatma Şehnaz Aydoğdu – “Çölde Direniş”
(Sossusvlei – Dead Vlei / Namibya)
2. Eda Selin İskender – “Deniz Kenarında Özgürlük”
(Zonguldak, Türkiye)
1. Songül Geyik – “Nemrut Dağı”
(Adıyaman)
2. Emrullah Akgün – “Afyon Kalesi”
(Afyonkarahisar)
1. Sare Kural – “Yeşil Cami”
(Kahire, Mısır)
2. Hamdi Yaman – “Yıldırım”
(Fethiye, Muğla)