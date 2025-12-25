Skyroad ile Keşfet 6. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu: Altı bin fotoğraf arasından seçildi

, altıncı yılında da fotoğraf ve keşif tutkunlarını bir araya getirdi. “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 3 Aralık – 26 Kasım tarihleri arasında alındı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol özel ödülü kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğraf ile başvuru yapıldı.

, altıncı yılında da fotoğraf ve keşif tutkunlarını bir araya getirdi. “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 3 Aralık – 26 Kasım tarihleri arasında alındı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol özel ödülü kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğraf ile başvuru yapıldı.

6 bin fotoğraf arasından yapılan titiz jüri değerlendirmeleri sonucunda öne çıkan kareler belirlenirken, dünyayı kadrajına sığdıran fotoğrafçılar ödüllerini teslim aldı. Eminevim, İstikbal, Lifebox, VakıfBank ve Yıldız Holding’in ana sponsorluğunda, Turkish Airlines’ın ulaşım sponsoru, Türk Telekom’un ise iletişim sponsoru olduğu yarışma, güçlü kurumsal destek yapısıyla da dikkat çekti. 6 bin başvuru arasından seçilen eserlerle ödüller sahiplerini buldu.

Dijital ve basılı yayınlarıyla dünyayı keşfetme deneyimini okurlarıyla buluşturan Skyroad, seyahat, kültür, sanat ve insan hikâyelerini görünür kılmaya devam ederken; Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması da her yıl olduğu gibi bu yıl da keşfetmenin ortak dilini fotoğraf aracılığıyla anlatan güçlü bir platform olmayı sürdürdü. Altıncı kez düzenlenen yarışmanın jüri değerlendirme süreci; fotoğraf, yayıncılık ve görsel anlatım alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip isimlerin katkısıyla yürütüldü. Proje danışmanlığını Ömer Lekesiz’in üstlendiği jüri kurulunda; Fotoğraf Sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk yer aldı. Jüri üyeleri, yarışmaya başvuran eserleri teknik yeterlilik, estetik değer ve anlatı gücü açısından titizlikle değerlendirerek, keşif ruhunu en güçlü biçimde yansıtan fotoğrafları belirledi.