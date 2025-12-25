Yeni Şafak
İşte Skyroad ile Keşfet 6. Fotoğraf Yarışması’nda ödül kazanan etkileyici fotoğraflar

25/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Altıncı kez düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde, dünyayı kadrajına sığdıran fotoğrafçılar, ilham veren eserleriyle ödüllerini teslim aldı. Farklı coğrafyalardan, kültürlerden ve yaşam biçimlerinden izler taşıyan fotoğraflar; keşfetmenin evrensel dilini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye turizmine ve seyahat kültürüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, altıncı yılında da fotoğraf ve keşif tutkunlarını bir araya getirdi. “Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” temasıyla düzenlenen yarışmanın başvuruları 3 Aralık – 26 Kasım tarihleri arasında alındı. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol özel ödülü kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl 6 bin fotoğraf ile başvuru yapıldı. İşte ödül alan o fotoğraflar...

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi

1. Fatma Şehnaz Aydoğdu – “Çölde Direniş”

Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi

2. Eda Selin İskender – “Deniz Kenarında Özgürlük”

Drone Fotoğrafları Kategorisi

1. Songül Geyik – “Nemrut Dağı”

Drone Fotoğrafları Kategorisi

2. Emrullah Akgün – “Afyon Kalesi”


Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü

İbrahim Öner – “Tarihin Önünde Antrenman”

Profesyonel Seyahat Fotoğrafları Kategorisi

1. Sare Kural – “Yeşil Cami”

2. Hamdi Yaman – “Yıldırım”

