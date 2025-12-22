Mersin’de 2 belediyeye 3,7 milyon lira çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya ile park ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.