Mersin’de 2 belediyeye 3,7 milyon lira çevre cezası

16:4022/12/2025, Pazartesi
IHA
MERSİN’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUKLARI GEREKÇESİYLE İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 3 MİLYON 738 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
MERSİN’DE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLDUKLARI GEREKÇESİYLE İKİ BELEDİYEYE TOPLAM 3 MİLYON 738 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Mersin’de 2 belediyeye çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle toplam 3 milyon 738 bin TL idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ihbarlar üzerine yapılan denetimlerde Yenişehir Belediyesine ait araçların, kurumuş dere yatağına inşaat yıkıntısı, mobilya ile park ve bahçe atıkları döktüğü tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Yenişehir Belediyesine 1 milyon 869 bin TL idari para cezası uygulanırken, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Bakanlık ekipleri, Tarsus ilçesinde dere kenarına çöp kamyonuyla atık döküldüğü yönündeki ihbar üzerine de inceleme başlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler doğrultusunda yapılan denetimlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait bir çöp kamyonunun, Tarsus Karabucak Ormanı yakınlarındaki su kanalı kenarına atık döktüğü belirlendi. Büyükşehir Belediyesine de 1 milyon 869 bin TL idari ceza kesilirken, olayla ilgili sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

