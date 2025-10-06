Mersin'de site havuzunda 1,5 metrelik yılan paniği

Olay, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’ndeki bir sitenin sezon kapanması nedeniyle boşaltılan havuzunda yaşandı. Site sakinleri boş havuza girerek mahsur kalan karayılanı fark edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gerekli teçhizatla havuza indi. Havuzda itfaiye erleri tarafından yakalanan yılan torbaya alındı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan ve zehirsiz olduğu bilinen karayılanın farklı noktada doğal yaşam alanına bırakıldığı bildirildi.