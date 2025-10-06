Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Mersin'de site havuzunda 1,5 metrelik yılan paniği

Mersin'de site havuzunda 1,5 metrelik yılan paniği

09:516/10/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mersin’de havuza ’karayılan’ girdi.
Mersin’de havuza ’karayılan’ girdi.

Mersin’de bir sitenin havuzuna giren karayılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına salındı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’ndeki bir sitenin sezon kapanması nedeniyle boşaltılan havuzunda yaşandı. Site sakinleri boş havuza girerek mahsur kalan karayılanı fark edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gerekli teçhizatla havuza indi. Havuzda itfaiye erleri tarafından yakalanan yılan torbaya alındı.


Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan ve zehirsiz olduğu bilinen karayılanın farklı noktada doğal yaşam alanına bırakıldığı bildirildi.


#Yılan
#Mersin
#Havuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı TCMB faiz indirimi olacak mı beklenti ne yönde?