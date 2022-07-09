Meteorolojiden 10 il için 'sarı' kodlu uyarı: Bayramda kuvvetli yağış

Hayat

Arafat'tan mahşer tablosu

Hacc’ın asıl rüknü olan Vakfe için 1 milyondan fazla hacı adayı dün Arafat’ta buluştu. Arefe günü cumaya isabet ettiği için bu yıl ‘hacc-ı ekber’ gerçekleşti. Vakfe duasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kefen misâli ihramlarımızı giydik. Şimdi Arafat'ta, mahşerde hesabı bekler gibi huzurundayız. Bizi kurtuluşa erenlerden eyle” dedi.