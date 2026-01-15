Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Milli gururumuz Emircan Haney 'Yılın Okçusu' olmaya aday

Milli gururumuz Emircan Haney 'Yılın Okçusu' olmaya aday

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
11:5415/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Emircan Haney, Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Emircan Haney, Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri’nde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli okçu Emircan Haney, “Yılın Okçusu” ödülüne aday gösterildi. Dünya Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği ve kazananın halk oylarıyla belirleneceği oylama süreci başladı.

Haydi Türkiye, milli gururunu bu prestijli ödülde zirveye taşımak için oy vermeye!

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finallerinde altın madalyaya uzanarak Dünya Şampiyonu olan milli okçumuz Emircan Haney, şimdi de uluslararası arenada bir başka büyük onur için yarışıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen “Yılın Okçusu” ödülüne aday gösterildi.

HALK OYLAMASI BELİRLEYECEK

Dünya genelinde başlatılan küresel halk oylamasıyla belirlenecek ödül için, Türkiye’den Emircan Haney’e güçlü bir destek çağrısı yapılıyor.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK

Okçuluğa henüz 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışması ve istikrarlı yükselişiyle bugün dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Gösterdiği performansla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası okçuluk camiasında da büyük takdir toplayan Haney, spor kariyerini dünya zirvesine taşıdı.

TEMELLERİ BENCİK KÖYÜ’NDE ATILDI

Bu başarının temelleri ise Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Köyü’nde atıldı. Aile Heki Ejder Sözen’in vizyonu ve antrenörlüğünde hayata geçirilen ve “Olimpiyat Köyü” modeli olarak anılan sistemli spor yaklaşımı, Emircan Haney’in dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda kilit rol oynadı. Köyden çıkan bu büyük başarı hikâyesi, doğru planlama ve azmin küresel zaferlere dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.


ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLE TAÇLANSIN

Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdıran Emircan Haney’in, bu başarısını “Yılın Okçusu” ödülüyle taçlandırması için halk oylaması süreci başladı. Oylamada dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunları oy kullanabiliyor ve kazanan tamamen halkın tercihiyle belirleniyor.


HAYDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONUNA SAHİP ÇIK!

Ay-yıldızlı bayrağımızı Çin’de göndere çektiren milli sporcumuz Emircan Haney’in, bu prestijli ödülü kazanabilmesi için Türk spor kamuoyunun desteği büyük önem taşıyor. Oylama herkese açık olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden Emircan Haney seçilerek oy verilebiliyor.

#Çin
#2025 Hyundai Dünya Kupası Finalleri
#Emircan Haney
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 15 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saatleri