Milli gururumuz Emircan Haney 'Yılın Okçusu' olmaya aday

Haydi Türkiye, milli gururunu bu prestijli ödülde zirveye taşımak için oy vermeye!

Çin’in Nanjing kentinde düzenlenen 2025 Hyundai Dünya Kupası Finallerinde altın madalyaya uzanarak Dünya Şampiyonu olan milli okçumuz Emircan Haney, şimdi de uluslararası arenada bir başka büyük onur için yarışıyor. Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu (World Archery) tarafından verilen “Yılın Okçusu” ödülüne aday gösterildi.

HALK OYLAMASI BELİRLEYECEK

Dünya genelinde başlatılan küresel halk oylamasıyla belirlenecek ödül için, Türkiye’den Emircan Haney’e güçlü bir destek çağrısı yapılıyor.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK

Okçuluğa henüz 9 yaşında başlayan Emircan Haney, disiplinli çalışması ve istikrarlı yükselişiyle bugün dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Gösterdiği performansla yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası okçuluk camiasında da büyük takdir toplayan Haney, spor kariyerini dünya zirvesine taşıdı.

TEMELLERİ BENCİK KÖYÜ’NDE ATILDI

Bu başarının temelleri ise Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bencik Köyü’nde atıldı. Aile Heki Ejder Sözen’in vizyonu ve antrenörlüğünde hayata geçirilen ve “Olimpiyat Köyü” modeli olarak anılan sistemli spor yaklaşımı, Emircan Haney’in dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğunda kilit rol oynadı. Köyden çıkan bu büyük başarı hikâyesi, doğru planlama ve azmin küresel zaferlere dönüşebileceğini bir kez daha ortaya koydu.





ŞAMPİYONLUK ÖDÜLLE TAÇLANSIN

Dünya Şampiyonluğu unvanıyla Türk okçuluk tarihine adını altın harflerle yazdıran Emircan Haney’in, bu başarısını “Yılın Okçusu” ödülüyle taçlandırması için halk oylaması süreci başladı. Oylamada dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunları oy kullanabiliyor ve kazanan tamamen halkın tercihiyle belirleniyor.





HAYDİ TÜRKİYE ŞAMPİYONUNA SAHİP ÇIK!

Ay-yıldızlı bayrağımızı Çin’de göndere çektiren milli sporcumuz Emircan Haney’in, bu prestijli ödülü kazanabilmesi için Türk spor kamuoyunun desteği büyük önem taşıyor. Oylama herkese açık olup, aşağıdaki bağlantı üzerinden Emircan Haney seçilerek oy verilebiliyor.