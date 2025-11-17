Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Milli Saraylar’ın yüzyılı konuşulacak

Milli Saraylar’ın yüzyılı konuşulacak

04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Milli Saraylar Başkanlığı, Dolmabahçe, Topkapı ve Yıldız saraylarında “Milli Saraylar’ın Yüzyılı” isimli uluslararası sempozyumu 24-26 Kasım’da gerçekleştirecek.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Milli Saraylar Başkanlığı, tarihi ve kültürel miras yönetimi alanındaki bir asırlık birikimini, sempozyum aracılığıyla dünya müzecilik sahnesine taşıyacak. Sempozyumda, 27 ülkeden 109 üst düzey yöneticinin katılacağı programda 95 bildiri sunulacak. Sempozyumla birlikte Türkiye’nin saray mirasını yalnızca koruyan değil, aynı zamanda bilimsel, kültürel ve uluslararası ölçekte yeniden üreten ve dünyayla paylaşan bir aktör olduğu vurgulanması amaçlanıyor.



#Milli Saraylar
#Aktüel
#Hayat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ 1.389 PERSONEL ALIMI: Devlet Su İşleri personel alımı başvuruları ne zaman? DSİ işçi alımı branşları açıklandı