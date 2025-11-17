Milli Saraylar’ın yüzyılı konuşulacak

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Milli Saraylar Başkanlığı, tarihi ve kültürel miras yönetimi alanındaki bir asırlık birikimini, sempozyum aracılığıyla dünya müzecilik sahnesine taşıyacak. Sempozyumda, 27 ülkeden 109 üst düzey yöneticinin katılacağı programda 95 bildiri sunulacak. Sempozyumla birlikte Türkiye’nin saray mirasını yalnızca koruyan değil, aynı zamanda bilimsel, kültürel ve uluslararası ölçekte yeniden üreten ve dünyayla paylaşan bir aktör olduğu vurgulanması amaçlanıyor.