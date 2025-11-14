Slovakya’da Tatry Buz Kubbesi ilk kez halka açıldı

Slovakya’nın Hrebienok şehrinde Tatry Buz Kubbesi kış sezonunun başlamasıyla beraber ilk kez halka açıldı. Roma’daki Aziz John Lateran Bazilikası’ndan esinlenilerek tasarlanan bu yılki buz katedrali, merhum Papa Francis ve halefi Leo XIV’e adandı. Adam Bakos liderliğindeki, Slovakya, Çekya, Polonya ve Almanya’dan 20 heykeltıraştan oluşan ekip, yapıyı inşa etmek için 100 tondan fazla buz kullandı. Kubbenin iç kısmında Papa Benedict XVI, John Paul II, John Paul I ve Paul VI’nın portreleri yer alıyor.

