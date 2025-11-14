Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Slovakya’da Tatry Buz Kubbesi ilk kez halka açıldı

Slovakya’da Tatry Buz Kubbesi ilk kez halka açıldı

17:0314/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Slovakya’nın Hrebienok şehrinde Tatry Buz Kubbesi kış sezonunun başlamasıyla beraber ilk kez halka açıldı. Roma’daki Aziz John Lateran Bazilikası’ndan esinlenilerek tasarlanan bu yılki buz katedrali, merhum Papa Francis ve halefi Leo XIV’e adandı. Adam Bakos liderliğindeki, Slovakya, Çekya, Polonya ve Almanya’dan 20 heykeltıraştan oluşan ekip, yapıyı inşa etmek için 100 tondan fazla buz kullandı. Kubbenin iç kısmında Papa Benedict XVI, John Paul II, John Paul I ve Paul VI’nın portreleri yer alıyor.

#Slovakya
#Hrebienok
#Tatry Buz Kubbesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 2025/5 ataması zimmete düşme sonuçları ne zaman açıklanacak?