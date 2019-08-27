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KÜLTÜR SANAT

Mimaride karakter şart

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı” başladı. Konuşmacılar mimaride bir karakterin olması gerektiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. İbrahim Numan
Prof. Dr. İbrahim Numan

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı” başladı. FSMVÜ Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Numan, öğretim üyesi Mine Esmer, Narwina Nawaai, Lana Kudumoviç gibi isimler konuştu. Esmer İstanbul’da dünya mirası unsurlarının olduğunu dile getirdi. Tarihi Yarımada’nın siluetinin dini ve sivil mimarisiyle karakterize olduğuna işaret eden Esmer, “Osmanlı’nın İslami karakteri, 16. yüzyıldan bu yana Mimar Sinan’la birlikte mimaride daha çok vurgulanır hale geldi. İslami mimariyi burada, etrafımız dikkat çekici İslami mimari eserlerle çevriliyken tartışmak büyük bir ayrıcalık” ifadelerini kullandı.

Norwina Nawawi

ANA TEMASI ÇEVRE VE GELECEK

Dr. Öğr. Üyesi Lana Kudumoviç ise sürdürülebilir kentsel gelişim, kentsel koruma, yeni teknolojilerin yenilenme uygulamaları ve sosyoekonomik etkilerin çevreye katkı sağladığını belirtti.

“Mamur Çevre ve Gelecek” ana temasıyla toplanan konferansta “Politika ve Yönetim”, “Teori ve Felsefe”, “Teknoloji”, “Tasarım İnovasyon” ve “Sürdürülebilir Gelişme” alt temalarında hazırlanan tebliğler Türkçe ve İngilizce olarak sunulacak.

Konferansta sunumların yanı sıra Prof. Dr. Abdul Razak Sapian, Prof. Dr. Suha Özkan, Prof. Dr. Jamel Akbar, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve Prof. Dr. İbrahim Numan konuşma yapacak. Paralel oturumlarla 2 gün sürecek konferansta sürdürülebilir kentsel gelişim konusunda farklı yaklaşımlar ele alınacak. Program yarın sona erecek.

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