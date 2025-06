Modernleşmenin çelişkileri kadın üzerinden tartışılıyor

Dijital modernleşme çağında sadece “Türk erkeği ne ister?” sorusu değil, “Erkekler ne ister?” sorusu bütün gezegeni kapsıyor. Z kuşağı erkeğinin, makul isteklerinin olabileceğine dair ümidini yitirmiş durumda kendinden önceki kuşaklar ve aynı kuşağın genç kızları. Çünkü erkeklerin mesuliyetten kaçtığı, kızların ise kendisini yetiştirme konusunda sınır tanımadığı gibi bir anlayış var. Rastlamışsınızdır muhakkak, sosyal medyada bir çizim dolaşıyor son günlerde. Bedeninden eller fışkıran ve her elin başka bir şey icra ettiği, on parmağında on marifetin on elinde on maharete evrildiği bir durumu resmeden muhafazakâr kız “duruşu” görselinden bahsediyorum. Esasında bu sadece muhafazakâr kız duruşu değil. Bütün dünyada idealist kadınlar kendilerini geliştire geliştire, arttıra arttıra hayata tutunurken, “bir elinde cımbız bir elinde ayna” olan kadınlar evleniyor, çocuk sahibi oluyor ve onların yetiştirdikleri, daha doğrusu yetiştiremedikleri çocuklar dünyanın ve iyi yetişmiş diğer çocukların başına bela oluyor. Kadınlarla kadınlar, erkeklerle diğer erkekler arasındaki mesuliyet farkı üzerine düşünmedikçe, bu konular minimal düzeyde çalışma konusu yapılmadıkça hakikatin ölçüsü olamayacak genellemelerle ve klişelerle, olmakta olanı kavrayamayacağız. “Ailemiz değerlidir”in tekrarından arınmış çalışmalara ihtiyacımız var.