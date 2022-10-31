​MSGSÜ’den kültür tarihi semineri.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 3 Kasım’da “İstanbul Kültür Tarihi” isimli bir seminer başlatıyor. Sekiz hafta sürecek ve çevrimiçi ortamda gerçekleşecek olan seminerde İstanbul’un 8500 yıllık tarihi irdelenecek. Eğitim, katılımcıların ilginç bilgiler çerçevesinde şehri tanımasını sağlayacak. Film, animasyon, fotoğraf, gibi görsellerle desteklenecek eğitim, her perşembe saat 20.00 ve 22.00 arasında olacak. Üniversitenin web sitesinden yapılacak olan başvurular 3 Kasım’da sona erecek.