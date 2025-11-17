Muazzez Abacı’ya veda

Türk müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, 5 Kasım’da kızı ve torununu görmek için gittiği ABD’de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede 12 Kasım’da hayatını kaybetti. 78’inci doğum gününde yaşamını yitiren Abacı’nın cenazesi, ABD’de tamamlanan işlemlerinin ardından cumartesi günü saat 15.30’da THY’ye ait tarifeli uçakla Washington’dan İstanbul’a getirildi. Abacı için dün İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ile İBB Başkan vekili Nuri Aslan’ın yanı sıra sanatçı dostları Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın ve çok sayıda seveni katıldı. Abacı’nın kızı Aslı Sabah Abacı, torunu Sarah Anderson ve aile yakınları tören öncesi taziyeleri kabul etti.

ANNEANNEM SAYESİNDE SEVDİM

Abacı’nın torunu Sarah Anderson, “Ben Muazzez Abacı’nın torunu olarak hepinizin anneanneme olan sevgisi için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle bende Türkiye’yi, Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O, Türkiye’nin büyük sanatçısıydı; benim de canım anneannemdi” dedi.

ÇOK İYİ YÜREKLİ, İYİ BİR İNSANDI

Emel Sayın, “Anlatacak, söyleyecek çok şeyler var, çok zor bir an, zorlanıyorum. Nedense en çok aklıma hep Muazzez ile ilk tanıştığımız, karşılaştığımız an geliyor. Bizim arkadaşlığımız, canım benim, sonuna kadar hep sevgi ve saygı çerçevesi içinde devam etti. O gerçekten çok kıymetliydi. Ve yakından tanıdığımız zaman, bilirsiniz, tanıyanlar bilir, çok iyi yürekli, iyi bir insan. Çok doğal, içinden geldiği gibi konuşan, davranan, güzel bir insandı, güzel bir arkadaştı’ şeklinde konuştu.

EN BÜYÜK YORUMCULARDANDI

Törende konuşan sanatçı Orhan Gencebay, ‘O harika bir insandı ve en üst düzeyde yorumcularımızın başında gelen biriydi. O Türk sanat musikisinin en büyük yorumcularından biridir. Üstelik müşkülpesentti. Harika okuyor stüdyoda eserleri, her okuduğu on numara ama o beğenmezdi” dedi.

HER NOTADA KALPLERİMİZE DOKUNDU

Törende konuşan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Muazzez Abacı, Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi, kendisine özgü yorumuyla her şarkıyı bir duygu seline dönüştüren sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle, adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırmıştı. Türk sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken, her notada, her kelimede kalplerimize dokunuştu. Sayın Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da almıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve halkın sanatçısı olarak gönüllerde yer edindi. Muazzez Abacı sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir müzik abidesi olarak anılacak” dedi.







