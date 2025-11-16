Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sezai Karakoç'a vefat yıl dönümünde saygı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Sezai Karakoç'a vefat yıl dönümünde saygı mesajı

20:4516/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Bakan Ersoy, Sezai Karakoç’u vefatının 4. yılında andı.
Bakan Ersoy, Sezai Karakoç’u vefatının 4. yılında andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük düşünür ve şair Sezai Karakoç’u vefatının dördüncü yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Karakoç’un fikirleri ve eserleriyle çağları aşan kalıcı bir iz bıraktığını vurguladı. Karakoç’un diriliş ruhuyla yoğrulmuş mesajlarının bugün hâlâ ilham vermeye devam ettiğini belirtti. Bakan Ersoy, “Ruhu şad, mekânı cennet olsun” ifadeleriyle anısını yad etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'u vefatının 4. yılında andı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstat Sezai Karakoç'u, ebediyete irtihalinin dördüncü yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Fikirleriyle ve eserleriyle çağları aşan bir iz bırakan bu büyük mütefekkir, kalemiyle gönüllere dokunmuş, düşünceleriyle nesillere yön göstermiştir. Onun diriliş ruhu, umut ve inançla yoğrulmuş mesajları bugün hala bizlere ilham vermeye devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



#Sezai Karakoç
#vefat yıl dönümü
#Kültür ve Turizm Bakanı
#Mehmet Nuri Ersoy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milyoner'de 200 bin TL'lik soru: Hangi kıtada doğan ilk insanın kim olduğu bilinmektedir?