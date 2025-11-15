AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç’un Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret etti.Yayman, Karakoç’un mezarını ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak büyük bir şair, yazar, düşünce adamı ve filozof Sezai Karakoç'u seneidevriyesinde anmak için burada olduklarını söyledi.
Büyük Türkiye'nin büyük evladı
Sezai Karakoç'un hikayesinin bütün millete, özellikle gençlere çok müstesna örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Yayman, onun sözlerinin bu çağda çok büyük anlam ve önem kazandığını belirtti.
Yayman, düşüncenin, insanlık değerlerinin, hürriyet anlayışının krize girdiği çağda Karakoç'un erdemin, hürriyetin ve insanlık değerlerinin en büyük savunucularından olduğunu söyledi.
Karakoç çağının vicdanı olmuştur
AK Parti olarak kültürü ve sanatı, milleti birleştiren yegane unsurlardan gördüklerine dikkati çeken Yayman, salı günü AK Parti Kütüphanesi'nde çağının vicdanı olan Sezai Karakoç'la ilgili sempozyum düzenleyeceklerini ve onu daima saygıyla anacaklarını sözlerine ekledi.
Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül ve öğrenciler de yer aldı.