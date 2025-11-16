Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sezai Karakoç için anma mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sezai Karakoç için anma mesajı

15:0416/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
AK Parti Sözcüsü Çelik Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı
AK Parti Sözcüsü Çelik Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, 'Diriliş şairi' Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.




#Ömer Çelik
#Sezai Karakoç
#Vefat
#yıl dönümü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı personel alımı olacak mı? 2026 yılında sözleşmeli personel alınacak mı?