AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Sezai Karakoç için anma mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük mütefekkir, 'Diriliş şairi' Sezai Karakoç'u vefatının 4. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle anıyoruz. Onun diriliş çağrısı bugünlerde çok daha derin, çok daha anlamlı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.