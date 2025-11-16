Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de duygulandıran tören

Amerika’da vefat eden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen cenaze töreni sanat dünyasını bir araya getirdi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı" dedi. Abacı, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 Kasım Çarşamba günü 78. doğum gününde hayatını kaybetmişti.
Abacı için İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) tören düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen cenaze töreni sanat dünyasını bir araya getirdi.
"Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı"
Törende basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok kıymetli bir sanatçımızı hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı. Mekanı cennet olsun, ailesi başta olmak üzere tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
"Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu"
Törene katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Büyük camiamıza onu davet ettik, geldi ve benim şirketimde beraber çalıştık, ilk çalışmalarını beraber yaptık. Orada bu bana nasip oldu ve Muazzez Hanım halkımızın çok sevdiği bir sanatçı oldu. 1974 yılında yapmış olduğumuz çalışmalar fevkalade sevildi. Halkımızın ilgisiyle star oldu. El gücü, yeterliliği en üst düzeyde olan bir sanatçıydı. Kişi olarak ta harika bir insandı. Kendisini çok severdim, o da beni çok severdi. Kendisini halkımıza tanıtma fırsatı da bana nail oldu. Şu anda duyguluyum da, Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim insan ve Türk musikisine hizmet etmiş, kolay kolay kendini beğenmeyen, sürekli dinleyen bir insandı. Tüm sevenlerine ve ailesine büyük sabırlar diliyorum" şeklinde konuştu.
"Onun sesiyle Türk sanat müziğine yöneldim, ilgim arttı"
Sanatçı Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil. Onun yeri dolmaz. Kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek, gözyaşı ölüyü yakarmış. Hayratını yapacaksın. Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük" dedi.
Sanatçı Muazzez Ersoy ise, "Hepimizin başı sağ olsun, onun tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Ben Türk sanat müziğini onun güzel sesiyle sevdim, onun sesiyle Türk sanat müziğine yöneldim, ilgim arttı. O çok efsane bir sanatçıydı, inanılmaz bir sesti. Berrak bir ses, bülbül gibi şakıyan. Gökyüzünden bir yıldız daha kaydı. Allah tüm sevenlerine, ailesine sabır versin. Cennet mekanı olsun. Hastane sürecinde Amerika’da ailesinin yanında olduğu için görüşme fırsatımız olmadı" diye konuştu.
"Çok sık görüşmesekte birbirimizi çok severdik, sayardık"
Usta isim Emel Sayın da, törende gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Muazzez çok önemli bir sanatçıydı, hepimizin çok değerli sanatçısı, benim için de öyle. Onun dışında benim çok sevdiğim yakın arkadaşımdı Muazzez. Çok sık görüşmesekte birbirimizi çok severdik, sayardık her zaman. Onun için acım daha da büyük. 60’lı yıllardan itibaren tanışırdık, onu iyi tanıyorum. Çok güzel bir insan olduğunu biliyorum" dedi.
Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, ünlü sanatçılar Muazzez Ersoy, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Emel Sayın, Abacı’nın kızı Aslı Saba Abacı ve çok sayıda sanatçı ve seveni katıldı.
Türk müziğinin efsane sesine veda eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğinin en parlak yıldızlarından biri olduğunu söyledi.
“Gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı sonsuzluğa uğurluyoruz”
“Bugün burada, Türk sanat müziğinin efsanevi sesi, gönüllerimizde taht kurmuş büyük bir sanatçıyı Muazzez Abacı’yı sonsuzluğa uğurlamak için bir aradayız.” diyen Ersoy, güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla Muazzez Abacı’nın her şarkıyı bir duygu seline dönüştürdüğünü vurgulayarak sanatçının sanat anlayışı ve sahneye taşıdığı zarafetiyle adını müziğimizin altın sayfalarına yazdırdığını kaydetti.
“Halkın sanatçısı olarak gönüllerde yer edindi”
Abacı’nın, Tük sanat müziğinin en özel eserlerini yorumlarken her notada, her kelimede kalplerimize dokunduğunu belirten Ersoy şunları söyledi:
“Sayın Abacı 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştı. Ancak şarkılarıyla her kuşaktan insanın gönlünde taht kurarak en kıymetli unvanı aldı ve Halkın Sanatçısı gönüllerde yer edindi. O’nun şarkılarında kendi hikâyesini buldu. Bu yüzden Muazzez Abacı, sadece bir sanatçı değil; bir kültürel miras, bir duygu köprüsü, bir müzik abidesi olarak kalacaktır.”
“Hüzün, adının anlamıyla birleşen bir vedaya dönüştü”
Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda Muazzez Abacı’nın doğum günü olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, Abacı’nın ilk adının da Hicran olduğunu sözlerine ekledi ve “Bugün kıymetli sanatçımızın geride bıraktığı derin hüzün, onun adıyla özdeşleşen bir vedaya dönüştü.” dedi.
“Gerçek sanatçılar gönüllerde yaşamaya devam eder”
Muazzez Abacı’nın sesinin, sahneye adım attığı ilk andan bu yana olduğu gibi, Türkiye’nin dört bir yanında yankılanmaya devam edeceğini ifade eden Ersoy, gerçek sanatçıların sevenlerinin gönüllerinde ilelebet yaşadıklarını söyledi.
Kültür ve sanat dünyamızın O’nun ardından büyük bir boşluk hissedeceğini belirten Ersoy, Muazzez Abacı’nın eserlerinin, genç sanatçılara ilham veren bir meşale olmaya devam edeceğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu vesileyle, Türk müziğine ömrünü adamış büyük sanatçımız Muazzez Abacı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…”
Usta sanatçı için 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Radyosu'nda da tören düzenlenecek.
Abacı, Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
MUAZZEZ ABACI KİMDİR?
Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun olan Abacı, 1970’li yıllardan itibaren sahneye çıkarak Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.
Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan ‘devlet sanatçısı’ unvanına 1998'de layık görüldü.
Kariyeri boyunca birçok albüm çıkaran sanatçı, ‘Geceler’, ‘Bir Teselli Ver’, ‘Kalbimi Kıra Kıra’ gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik üslubuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyor.