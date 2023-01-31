Mübadelenin hatıraları müzede

İstanbul Valiliği ve Silivri Belediyesi iş birliğiyle yapımı tamamlanan Mübadele Müze Evi, pazar günü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 1923 yılında yapılan nüfus mübadelesi hatıralarını yaşatmak amacıyla kurulan Müze Evi’nin açılışına Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Yaklaşık 500 bin Türk’ün Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldığı mübadeleyle ilgili konuşan Bakan Ersoy, “Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Bir zamanlar vatan olan topraklardan kopmak, ebedi vatan olan Anadolu’ya yol almaktır mübadele. Nice kuşakların yetiştiği içine hayat sinmiş evleri, asırlara yayılmış alın teri ve emeğin birikimlerini, hüzünden sevince nice hatıranın biriktiği ömürleri ve ömürlerini tamamlamış sevdiklerinin kabirlerini ardında bırakmak, yeni hayatın umuduna sığınmaktır. Silivri bu umudun yeşerdiği topraklardan biridir” dedi.

3 katta 400 metrekare toplam kullanım alanı olan Mübadele Müze Evi, dönemin ruhunu yansıtan bir mimari anlayışla inşa edildi. Sergilenen tarihi ve antika objeler, ilk üç kuşak mübadil ailelere ait ev ve mutfak eşyaları, fotoğraflar, folklorik kıyafetler ile balmumu heykeller, ziyaretçileri adeta geçmişe götürüyor. İrlanda’da Germanic adıyla inşa edilen Amerika’ya göçmen taşınmasından mübadele yıllarına kadar birçok olaya şahitlik etmiş Gülcemal Gemisi de Müze Evi’nde sergileniyor. Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet Silivri’de restore edilen Tarihi Kısa Köprü, Piri Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi, yeniden ihya edilecek Fatih Camii, Bizans Sarnıcı Müze Alanı ve Hünkarı Şerif Camii İhya Projesi’ni de ziyaret etti.