Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Mümin Sarıkayadan sevenlerine mini konser
KÜLTÜR SANAT

Mümin Sarıkaya’dan sevenlerine mini konser

Mümin Sarıkaya’dan sevenlerine mini konser

Mümin Sarıkaya sokak şarkıcısı tarafından seslendirilen ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli sevilen şarkısını sevenleri için söyledi.

Haber Merkezi IHA
Mümin Sarıkaya sevilen şarkısını sokak müzisyenleriyle birlikte söyledi.
Mümin Sarıkaya sevilen şarkısını sokak müzisyenleriyle birlikte söyledi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı ve albümü ile aynı ismi taşıyan ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Sarıkaya’nın hayranlarından tam not alan şarkı, kısa sürede dillere pelesenk oldu. Geçtiğimiz günlerde sokakta yürüyen Mümin Sarıkaya bir sokak sanatçısı tarafından şarkısının seslendirildiğini duydu. Sokak şarkıcısının elinden mikrofonu alan Sarıkaya, sevilen şarkısı ‘Ben Yoruldum Hayat’ı sokakta bulunan vatandaşlar için seslendirerek mini bir konser verdi.

Mümin Sarıkaya, “Hep istemişimdir sokakta şarkıma denk gelsem diye. Sonunda geldi ama bu sefer de kendimi tanıtmam gerekti. Tabi abimiz tanımadı sağ olsun ama dinleyenler tanıdı da mikrofonu kaptım” ifadeleri ile şarkısını seslendirdiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sanatçı Ege ikinci kitabını yazdı
HAYAT
Sanatçı Ege ikinci kitabını yazdı

Evini müzeye çevirdi
HAYAT
Evini müzeye çevirdi

Konuşarak beyin ameliyatı oldu
HAYAT
Konuşarak beyin ameliyatı oldu
19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar çıktı.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.

Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Millete<br> küsmek olmaz

Millete
küsmek olmaz

Erdoğan İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendirdi.
Irkçı salgın

Irkçı salgın

CHP, Suriyeli düşmanlığını artırıyor.
Tek başına direniyorlar

Tek başına direniyorlar

ABD öncülüğünde Bahreyn'de işgal toplantısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.