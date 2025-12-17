Murat Ülker 'Bir ilke imza attık' diyerek duyurdu: Gıda sektöründe tarihi hamle

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, gıda sektöründe önemli bir ilke imza atıldığını açıkladı. Ülker, işçi ve işveren sendikalarının sektörde ilk kez ortak bir hedef doğrultusunda aynı masa etrafında buluştuğunu belirterek, bu iş birliğinin mesleki standartların güçlendirilmesi açısından kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Söz konusu buluşmanın, gıda sektöründe uzun süredir ihtiyaç duyulan yapısal dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında şu ifadelere yer verdi;

İşçi ve işveren sendikaları, ilk kez aynı masa etrafında, ortak bir hedef için bir araya geldi.

Ama bu sadece bir “iş birliği” değil; sektörün uzun süredir ihtiyaç duyduğu bir dönüşümün başlangıcı.

Eskiden meslekler usta–çırak ilişkisiyle, çoğu zaman zor şartlarda öğrenilirdi.

Kim fırıncıdır, kim hamurkârdır, kim makine operatörüdür; bunlar net tanımlarla ve resmî yeterliliklerle belgelenmezdi.

Bugün ise mesleki yeterlilik belgesi, gıda sektöründe çalışanlar için gerçek bir altın bilezik.

Çalışanlar kalifiye hale geliyor, meslekler netleşiyor, sektör güçleniyor.

Bu yıl sertifika sayımızın beş kat artmış olması, bu dönüşümün ne kadar doğru bir yerde durduğunu açıkça gösteriyor.

Bundan dolayı gerçekten çok mutluyum.

Bugün ayrıca TÜGİS’in düzenlediği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde bu yaklaşımın sürdürülebilirlik boyutunu da ele alma fırsatı bulduk.

Zirve, gıdanın geleceğini yalnızca çevresel değil; insan kaynağı ve meslek standartları açısından da değerlendirmek adına çok kıymetliydi.

Bir başka güzel not da kişisel bir bağdan geliyor:

Kadim dostumuz Edip Tahincioğlu (Kent Şekerleme)…Bir dönem meslektaşımızdı, bugün ise B2B tedarikçimiz. Sektörde ilişkilerin nasıl evrildiğini ve birlikte üretmenin değerini gösteren çok güzel bir örnek.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Birlikte öğrenerek, birlikte standart koyarak ve birlikte üreterek ilerlemek mümkün.



