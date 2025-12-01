Murat Ülker dijital şiddete turuncu kravatla dikkat çekti: 'Toplumsal bir sorumluluk'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Birleşmiş Milletler’in 25 Kasım–10 Aralık arasında yürüttüğü UN Women – UNITE/Orange the World kampanyası kapsamında şirket yetkilileri, turuncu kravatla destek verdi.

Kadınların maruz kaldığı dijital şiddete karşı farkındalık oluşturmanın toplumsal bir görev olduğunu vurgulayan Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Dijital şiddet artık hayatımızın her yerinde.

Aslında hepimiz, kadın, erkek, genç, yaşlı, bundan bir şekilde etkileniyoruz.

İnternette kasıtlı olarak yayılan yanlış bilgiler, trollerle yürütülen algı operasyonları ve insanların tek taraflı düşünmeye zorlanması hepimizin ortak sorunu.

Ama bugün mesele özellikle kadınlar.

Kadına yönelik dijital şiddeti tanımak, adını koymak ve farkındalık oluşturmak hepimizin sorumluluğu.

Birleşmiş Milletler’in 25 Kasım–10 Aralık arasında yürüttüğü UN Women – UNITE/Orange the World kampanyası da tam bu nedenle turuncuyu farkındalığın rengi olarak seçiyor.

Ben de bu farkındalığa dikkat çekmek için son haftalarda takım elbise giydiğim Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Töreni ve İlim Yayma Ödülleri gibi ödül törenlerinde turuncu kravat, diğer günlerde turuncu şal kullandım:

Bu konunun Ertuğrul Özkök ve Dilek Güngör’ün köşe yazılarına taşındığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Her destek çok kıymetli.

Yıldız Holding’de de fırsat eşitliği ve kapsayıcı iş modelleri yıllardır önceliğimiz.

Klasik “satın alma” yaklaşımından geliştirerek tedarik modeline geçerek;

Kadın çiftçilerin güçlendiği,

Kadın girişimcilerin görünürlüğünün arttığı,

STEM alanlarında genç kadınların daha fazla temsil edildiği

kapsayıcı bir değer zinciri oluşturuyoruz.

Bu yaklaşımımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda örnek gösterilmesi, London Business School tarafından vaka analizi yapılması bizler için önemli bir iftihardır.

UN Women panelinde Kamu İlişkileri Genel Müdürümüz ve Kadın Platformu Elçimiz Begüm Mutuş’un cinsiyete duyarlı tedarik zinciri modelimizi anlatması da büyük bir iftihar kaynağı oldu.

Gönül ister ki herkes, dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar taşıdığı riskleri de doğru okuyabilsin. Çünkü dijital şiddetle mücadele ancak fark ederek mümkün.







