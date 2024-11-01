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Murat Ülker 'Geçmişle bugünü birbirine bağlıyor' diyerek paylaştı: Picasso’nun yıllar önce yaptığı kişiselleştirilmiş hediyeyi gördünüz mü?

Murat Ülker 'Geçmişle bugünü birbirine bağlıyor' diyerek paylaştı: Picasso’nun yıllar önce yaptığı kişiselleştirilmiş hediyeyi gördünüz mü?

Pınar Görgü
09:511/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, İspanyol ressam Pablo Picasso’nun daha önce pek rastlanılmayan eserlerini okurlarıyla paylaştığı yeni yazısını yayımladı. Murat Ülker, eserin geçmişle bugünü birbirine bağlayan nitelikte olduğunu belirterek "Tam yüz yıl öncesinden bugüne taşınmış bir hatıra gibi… Her sayfası Picasso’nun elinden dökülen sanat izleriyle dolu bu eser, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alıyor ve sanki geçmişle bugünü birbirine bağlıyor" dedi. İşte, sanatseverlerin keyifle okuyacağı yeni yazısı...

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde
"Picasso’nun yıllar önce yaptığı kişiselleştirilmiş hediyeyi gördünüz mü?"
başlıklı yeni yazısını yayımladı.

İşte Pablo Picasso'nun hiç görmediğiniz eserleri...

Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Tam yüz yıl öncesinden bugüne taşınmış bir hatıra gibi… Her sayfası Picasso’nun elinden dökülen sanat izleriyle dolu bu eser, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alıyor ve sanki geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Her fırça darbesinde renklerin gücüyle şekillenen yepyeni bir dünya çıkıyor karşımıza; zamanın ruhu ve Picasso’nun hayal gücü iç içe geçmiş adeta. Onun gerçekliği kırıp yeniden bir araya getirme arzusu, formları ve perspektifi altüst edip dünyayı bambaşka bir gözle resmetme cesareti, her detayda hissediliyor, değil mi?


Picasso’nun sanatı, tarihin en büyük ustalarından Velázquez’in mirasına dokunmaktan da geri kalmıyor. Özellikle 1957’de, Velázquez’in ünlü Les Ménines tablosuna dair yaptığı 58 parçalık serisi, onun yaratıcılığının ve sanatı yeniden kurgulama yetisinin bir örneği. Picasso’nun bu seriyle, Les Ménines’ı kendine has geometrik bakış açısıyla ele alışı, klasik sanata kübizm penceresinden bir saygı duruşu. Velázquez’in kompozisyonunu parçalara ayırıp yeniden şekillendirerek kendi vizyonunu ortaya koyuyor.


Picasso’nun dehasını bir kez daha keşfetmek, sanatındaki o canlılığı, melankoliyi ve coşkuyu görmek, insana
“Sanat aslında bir hakikatin peşinde koşmak değil mi?”
dedirtiyor. Sanki fırçasıyla zamanı dondurmuş ama aynı anda akışını da korumuş; eserlere bakarken
“Sanat beni mi izliyor yoksa ben mi sanatı?”
diye düşünmeden edemiyor insan. Eserlerin karşısında söylenecek söz bulamayanlar çok olur, benden söylemesi!"

#Murat Ülker
#Yıldız Holding
#Pablo Picasso

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