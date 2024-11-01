Murat Ülker 'Geçmişle bugünü birbirine bağlıyor' diyerek paylaştı: Picasso’nun yıllar önce yaptığı kişiselleştirilmiş hediyeyi gördünüz mü?

Picasso’nun dehasını bir kez daha keşfetmek, sanatındaki o canlılığı, melankoliyi ve coşkuyu görmek, insana

“Sanat aslında bir hakikatin peşinde koşmak değil mi?”

dedirtiyor. Sanki fırçasıyla zamanı dondurmuş ama aynı anda akışını da korumuş; eserlere bakarken

“Sanat beni mi izliyor yoksa ben mi sanatı?”