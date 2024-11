Murat Ülker 'Geçmişle bugünü birbirine bağlıyor' diyerek paylaştı: Picasso’nun yıllar önce yaptığı kişiselleştirilmiş hediyeyi gördünüz mü?

"Tam yüz yıl öncesinden bugüne taşınmış bir hatıra gibi… Her sayfası Picasso’nun elinden dökülen sanat izleriyle dolu bu eser, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alıyor ve sanki geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Her fırça darbesinde renklerin gücüyle şekillenen yepyeni bir dünya çıkıyor karşımıza; zamanın ruhu ve Picasso’nun hayal gücü iç içe geçmiş adeta. Onun gerçekliği kırıp yeniden bir araya getirme arzusu, formları ve perspektifi altüst edip dünyayı bambaşka bir gözle resmetme cesareti, her detayda hissediliyor, değil mi?