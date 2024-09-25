Murat Ülker ve Gözde Girişim Yönetim Kurulu üyesi Erman Kalkandelen'den finans ve yatırım üzerine söyleşi: İyi liderliğin tek bir formülü var mı?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de ortak temsilcisi, yönetim kurulu üyesi Erman Kalkandelen ile finans ve yatırımcıların dünyasına dair keyifli bir röportaja imza attı. Murat Ülker, dijital dönüşümden, iyi bir liderliğin formülüne, yapay zekanın şirketlere etkisine kadar birçok konuya değindi. Erman Kalkandelen, "Dijital dönüşüm durmayacak ve hızlanarak devam edecek. Şirketlerin rekabetçi kalabilmesi ve pazar paylarını koruyabilmesi için sürekli yenilik yapmaları ve gelişmeleri gerekiyor. Teknoloji sürekli ilerliyor; yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri analitiği gibi yenilikler dijital dönüşümün yeni aşamalarını temsil ediyor. Devletimizin pek çok benzer ülkeye kıyasla süreçleri hızla dijitalleştirmesi ve bunu şirketlere zorunlu kılması da süreci hızlandırıyor" dedi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de ortak temsilcisi, yönetim kurulu üyesi Erman Kalkandelen ile yaptığı röportajda Kalkandelen'in iş dünyasına yönelik görüşlerini ve Gözde Girişim'in vizyonunu ortaya koydu.
Erman Kalkandelen, Dijital dönüşümü yatırıma entegre ederken hangi yol haritasının izlenmesini gerektiğini, Türkiye ve dünyanın bu konuda nerede ayrıştığını anlattı.
Dostum Erman Kalkandelen beyden rica ettim, bize finans ve yatırımcıların dünyasından bir bakış açısı sunmasını.
Erman bey, benim babaannem gibi Trakyalı, suyun ötesinden, hoş sohbet, ailecek görüştüğümüz bir arkadaşım, finansçı, yabancı doğrudan yatırımcı temsilcisi, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’de ortak temsilcisi, yönetim kurulu üyemiz.
Bir de onun gözünden görün, ondan işitin istedim. Ben her daim istifade ediyorum, güncelleniyorum sayesinde.
- Farkındalık
- Merak ve Araştırma
- Analitik Düşünebilme
- Uygulama Organizasyon becerisi
- İkna kabiliyeti.
- Şirketin hissedarları ve üst yönetimi arasında bir denge unsuru olabilir
- Hissedarların şirket yöneticileri dışında belli konularda fikir alması için kaynak olabilir
- Şirketin doğru hedefleri belirlemesinde ve ölçülmesinde katkıda bulunabilir
- Dışarıdan bir göz olarak gerekli uyarılarda bulunabilir
Tüm bunları gerçekleştirmek için hissedarların doğru yönetim kurulu üyelerini bulmak için çaba harcamaları, yönetim kurullarını yetkilendirmeleri, yönetim kurulu üyelerinin şirketi ve sektörü çok daha iyi anlamaları için teşvik etmeleri ve yönetim kurullarında tartışılacak konuların doğru seçilmesi için yeterince zaman ayrılması gerekiyor.
Aynı şekilde yönetim kurullarında da şirketin geleceğini belirleyen pek çok konuda fikir sahibi olmanız için sürekli okumanız ve kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ben her şirkette pek çok yeni şey öğreniyorum. İşimizin en keyifli parçası sanırım bu.
Küresel finans piyasasını yakından takip ettiğimiz ve pek çok finansal karar verici ile iletişim halinde olduğumuz için, finansal konularda yönetim kurullarında ister istemez daha çok söz hakkımız oluyor.
- Sektöründe lider olmuş veya bu yönde bir stratejisi olup bunu uygulayan
- Vizyonu, stratejisi, varoluş nedeni, değer önermesi, pozisyonlanması, örgütlenme yapısı basit ve anlaşılır olan
- Doğru insan kaynağını bulmasını ve tutmasını bilen
- Zamanında işine yatırım yapan
- Paydaşlarına saygı duyan ve değer katan
- Geleceğini düşünen ve bu amaçla adım atan
- Stratejinizi doğru belirleyin. Bunu paydaşlarınızla sürekli paylaşın.
- Empati yeteneğinizi ve iletişim kurma becerinizi geliştirin
- İyi savaş iyi ordu ile olur. Ekibinize yatırım yapın.
- Merakınızı hiç yitirmeyin. Okuyun, araştırın, öğrenin, sorgulayın
- Bir gün işinizden olmamak için her zaman en iyisini yapmaya çalışın
- Şirketin genel stratejisi ile hizalanın ve katkıda bulunmaya çalışın
- Ekonomik aktivite yavaşladığından, masraflarımızı daha iyi kontrol etmeye çalışıyoruz
- Çok uzun vadeli yatırımları öteliyoruz
- Yatırımların geri dönüş süreleri uzun ise yapmıyoruz
- Gereksiz finansman ihtiyacı yaratmamaya çalışıyoruz
- Tasarruf düşüklüğü nedeniyle, finansal yatırıma ayrılan kaynaklar sınırlı
- Finansal okur yazarlık düşük. Bu nedenle finansal piyasa enstrümanları talebi sınırlı
- Kurumsal yatırımcı tabanı hızla büyüdü son yıllarda ama halen küçük
- Regülasyon bazı alanlarda geride veya fazla korumacı
- Bankalar halen finansal aracılık konusunda rakipsiz.