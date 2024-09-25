Murat Ülker ve Gözde Girişim Yönetim Kurulu üyesi Erman Kalkandelen'den finans ve yatırım üzerine söyleşi: İyi liderliğin tek bir formülü var mı?

Ben Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde doğdum ve 18 yaşıma kadar da orada yaşadım. Babam sporcuydu ama sanırım gen aktarımı kısmında sıkıntı olmuş ve sporu çok sevmeme rağmen onun kadar yetenekli olamadım. Benim dünyaya bakış açımı erken yaşta en çok şekillendiren şey ailemin bana tanıdığı özgürlük ve bilgisayar ile tanışmam oldu. Benim bugün çocuklarıma yaptığım baskıların çoğunu onlar bana hiç yapmadı. Küçük bir yerde büyümenin özgürlüğü ile ya evden sabah 8 de çıkar 12 saat eve girmeden dışarıda oyun oynardık. Sonraları hayatımda bilgisayarın merkeze oturması ile 15 yaşında bilgisayar şirketi kurmaya giden bir yola geldi. Çok erken yaşta ticaret yaptım. Bilgisayar oyunu satmakla başladım. Sonunda bireylerin tüm kişisel bilgisayar ihtiyaçlarını sağlamaya çalışan bir şirkete dönüştü. Sektörün dönüşmesi ile de şirket kapandı. Ailemin bana olan güveni ve sağladığı özgürlük, benim erken yaşta çok şey öğrenmeme yol açtı.