Murat Ülker ve Gözde Girişim Yönetim Kurulu üyesi Erman Kalkandelen'den finans ve yatırım üzerine söyleşi: İyi liderliğin tek bir formülü var mı?

Her şirketin, tüm çalışanlarının ezbere bildiği, özümsediği, benimsediği, değer verdiği ve her hamlede hatırladığı bir vizyonu olması gerektiğini düşünüyorum. Bence her şirketin üst yönetimi bu vizyon etrafında şekillenen hedefler için çalışanlarını hizalaması gerekiyor. Maalesef pek çok şirkete gittiğinizde bırakın vizyonu, o şirketin neden var olduğunu şirketin çalışanlarının bilmediğini veya önemsemediğini görüyoruz. İyi bir lider bu vizyonu ortaya koyabilen, bu amaçla doğru insanları istihdam ederek örgütlenmeyi tamamlayabilen oluyor. Yönetim Gurusu Peter Drucker, etkili liderliğin, sadece strateji belirlemek ve yönlendirmekle değil, aynı zamanda ekip üyelerinin potansiyellerini en iyi şekilde kullanmakla da ilgili olduğunu belirtir.