Muş’ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Merkez ilçede yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş. isimli şahsın, B.N.Ö. ve Z.Ö. adına alıcı ödemeli olarak kargo yoluyla etil alkol göndereceği yönünde bilgiye ulaştı.