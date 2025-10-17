Yeni Şafak
Muş’ta 100 litre etil alkol ele geçirildi

16:4117/10/2025, Cuma
IHA
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN OPERASYON KAPSAMINDA, KARGO ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEN 100 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, kargo aracılığıyla gönderilen 100 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Merkez ilçede yürüttükleri çalışma sonucu S.Ş. isimli şahsın, B.N.Ö. ve Z.Ö. adına alıcı ödemeli olarak kargo yoluyla etil alkol göndereceği yönünde bilgiye ulaştı.


Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde alınan arama kararının ardından yapılan operasyonda, kargo firmasında gerçekleştirilen aramada 20 bidon içerisinde toplam 100 litre etil alkol ele geçirildi.


Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

#Muş
#Etil Alkol
#Operasyon
