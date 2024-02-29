Mustafa Demirci Gazze için eser çıkardı

“Suçum Neydi Benim” ismiyle yayınlanan eser, bir çocuğun dilinden Gazze’de yaşanan acıyı ele alıyor. Demirci, böyle bir eser yapmak istemediğini söyleyerek “Keşke orada insanlar, çocuklar, bebekler katledilmeseydi de böyle bir eseri yapmak zorunda kalmasaydım” dedi. Mustafa Demirci, eserin adını “Ben Gazzeli Bir Bebeğim” olarak planladığını fakat müzik platformlarında “Gazze” kelimesinin geçmesinin eserin yayılmasına engel olacağını düşünerek vazgeçtiğini aktardı.