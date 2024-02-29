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Hayat

Mustafa Demirci Gazze için eser çıkardı

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi, sanatçı Mustafa Demirci, Gazze’deki dram için eser kayda aldı.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:49 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Mustafa Demirci
Mustafa Demirci

“Suçum Neydi Benim” ismiyle yayınlanan eser, bir çocuğun dilinden Gazze’de yaşanan acıyı ele alıyor. Demirci, böyle bir eser yapmak istemediğini söyleyerek “Keşke orada insanlar, çocuklar, bebekler katledilmeseydi de böyle bir eseri yapmak zorunda kalmasaydım” dedi. Mustafa Demirci, eserin adını “Ben Gazzeli Bir Bebeğim” olarak planladığını fakat müzik platformlarında “Gazze” kelimesinin geçmesinin eserin yayılmasına engel olacağını düşünerek vazgeçtiğini aktardı.


#Gazze
#eser
#Mustafa Demirci
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