Mutluluk kaynağı aile

Türkiye’de mutlu olan insan sayısında artış oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılına ilişkin "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçlarına göre 2022’de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,7 iken geçen yıl yüzde 52,7'ye çıktı. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise 2022'ye göre 2,2 puan azalarak yüzde 15,9'dan yüzde 13,7'ye geriledi. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2022'de yüzde 46,5 iken geçen yıl yüzde 50,3'e çıktı. Kadınlarda ise bu oranın söz konusu dönemde yüzde 52,7'den yüzde 55,1 yükseldiği belirlendi.





EVLİLER DAHA MUTLU

Araştırmaya göre evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu tespit edildi. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, geçen yıl yüzde 56,4 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu hesaplandı.





EN İYİ KAYNAĞI AİLELER

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı geçen yıl 69,9 olurken bunu yüzde 15 ile çocuklar, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile annesi/babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde, 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı 2022'de yüzde 47,9 iken 2023'te 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise azaldığı gözlendi. Mutluluk oranının 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak 2023'te yüzde 49,7 olduğu belirlendi.





SAĞLIKLI OLMAK

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde, kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2023'te yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş izledi.





EN ÖNEMLİ SORUN PAHALILIK

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde ise geçen yıl hayat pahalılığının yüzde 33,8 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bunu yüzde 16,5 ile eğitim, yüzde 13,4 ile yoksulluk izledi.







