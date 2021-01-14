Tadına doyamayacağınız bir tatlı: Muzlu cheesecake

Çayın ya da kahvenin yanına en yakışan tatlılardan: Muzlu cheesecake. Burada en önemli kısım dinlenmesi. 8 saatte dinlenmesi gereken cheesecake, daha da lezzetli bir hal alıyor. Kolay gelsin...

Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

90 Gram Eritilmiş Tereyağı

2 Paket Yulaflı Bisküvi

Harç Malzemeleri

500 Gram Oda Sıcaklığında Labne Peyniri

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

1 Paket Oda Sıcaklığında Krema

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3 Adet Çatalla Ezilmiş Muz

1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Un

3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake yapılışı

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Bisküvileri mutfak robotunda çekerek toz haline getirin. Tereyağını eritip ekleyin ve iyice karıştırın. Pişirme kağıdı serili bir fırın kabına bisküvi karışımını bastırarak yayın ve buzdolabında bekletin. Labne peyniri, şeker ve vanilyayı mikserle çırpın. Krema, püre haline getirilmiş muz, nişasta ve unu ekleyip mikserle çırpmaya devam edin. Yumurtaları teker teker ekleyip fazla çırpmadan karıştırın. Krema karışımını bisküvi tabanının üzerine yayın ve fırında 50 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 1 gece soğutun. Dilimlere ayırıp servis edin.

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Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 hazırlanan Yumuşacık muzlu cheesecake 25 dakikada pişer. 8 saatte de dinlenmesi gerekiyor.

Muzlu cheesecake tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Yumuşacık muzlu cheesecake tarifinin kalorisi 278,2.

Muzlu cheesecake yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yumuşacık muzlu cheesecake için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 39,5 lira.

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