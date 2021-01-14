Hayat Tadına doyamayacağınız bir tatlı Muzlu cheesecake
YEMEK TARİFLERİ

Muzlu cheesecake tarifi: Muzlu cheesecake nasıl yapılır?

Tadına doyamayacağınız bir tatlı: Muzlu cheesecake

Yemesi çok keyifli bir lezzetle karşınızdayız: Muzlu cheesecake. Labne peyniri ve yumuşacık muzuyla harika bir tat bırakacak damağınızda. Hazırlanması biraz zahmetli ama sonunda yediğiniz lezzete değeceğinin garantisini veriyoruz. Peki muzlu cheesecake tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyetle...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yumuşacık muzlu cheesecake.
​Yumuşacık muzlu cheesecake.

Çayın ya da kahvenin yanına en yakışan tatlılardan: Muzlu cheesecake. Burada en önemli kısım dinlenmesi. 8 saatte dinlenmesi gereken cheesecake, daha da lezzetli bir hal alıyor. Kolay gelsin...

Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

90 Gram Eritilmiş Tereyağı

2 Paket Yulaflı Bisküvi

Harç Malzemeleri

500 Gram Oda Sıcaklığında Labne Peyniri

1 Ve 1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Vanilya

1 Paket Oda Sıcaklığında Krema

3 Adet Çatalla Ezilmiş Muz

1 Çorba Kaşığı Mısır Nişastası

2 Çorba Kaşığı Un

3 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake yapılışı

Fırını 165 dereceye ayarlayın. Bisküvileri mutfak robotunda çekerek toz haline getirin. Tereyağını eritip ekleyin ve iyice karıştırın. Pişirme kağıdı serili bir fırın kabına bisküvi karışımını bastırarak yayın ve buzdolabında bekletin. Labne peyniri, şeker ve vanilyayı mikserle çırpın. Krema, püre haline getirilmiş muz, nişasta ve unu ekleyip mikserle çırpmaya devam edin. Yumurtaları teker teker ekleyip fazla çırpmadan karıştırın. Krema karışımını bisküvi tabanının üzerine yayın ve fırında 50 dakika kadar pişirin. Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve 1 gece soğutun. Dilimlere ayırıp servis edin.

Yumuşacık muzlu cheesecake.

Muzlu cheesecake kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

30 hazırlanan Yumuşacık muzlu cheesecake 25 dakikada pişer. 8 saatte de dinlenmesi gerekiyor.

Muzlu cheesecake tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan Yumuşacık muzlu cheesecake tarifinin kalorisi 278,2.

Muzlu cheesecake yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yumuşacık muzlu cheesecake için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 39,5 lira.

5 çay sohbetlerinin en gözde tatlısı: Bisküvili mozaik pasta
HAYAT
5 çay sohbetlerinin en gözde tatlısı: Bisküvili mozaik pasta

Tatlının en güzeli: Narlı brownie
HAYAT
Tatlının en güzeli: Narlı brownie

Bir Arnavut tatlısı: Fıstıklı trileçe
HAYAT
Bir Arnavut tatlısı: Fıstıklı trileçe
Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.