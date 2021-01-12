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Narlı brownie tarifi: Narlı brownie nasıl yapılır?

Tatlının en güzeli: Narlı brownie

Brownie sevmeyen yoktur. Akışkan çikolatasıyla damaklarda harika bir lezzet bırakır. Bugün sizlerle brownienin yanına en yakışan lezzeti ekleyeceğiz: Narlı brownie. İpuçlarıyla birlikte tarifini ekledik. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Peki narlı brownie tarifi nedir ve nasıl yapılır? Afiyet olsun...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Narlı brownie.
Narlı brownie.

Damağınızda hem çikolatanın hem de tane meyvenin en güzel halini bırakacak bir lezzet: Narlı brownie. Tarife uyduğunuz verdiğimiz ipuçlarıyla da denediğiniz takdirde harika bir lezzet olacağına eminiz. Şimdiden kolaylar dileriz...

Narlı brownie.

Narlı brownie tarifi için malzemeler

120 Gram Oda Sıcaklığında Tereyağı

240 Gram Doğranmış Bitter Çikolata

1 Su Bardağı Toz Şeker

4 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1 Çimdik Tuz

1 Su Bardağı Un

1 Su Bardağı Nar Taneleri

Servis Malzemeleri

1/2 (Yarım) Paket Soğuk Krema

2 Çorba Kaşığı Pudra Şekeri

Arzu Edilen Kadar Nar Taneleri

Yeteri Kadar Taze

Nane Yaprakları

Narlı brownie.

Narlı brownie yapılışı

BİLGİ

Her gün düzenli olarak nar suyu tüketmeniz durumunda, bel ve karın bölgesi yağ hücrelerinizin üretimi önemli ölçüde yavaşlıyor. Tuz ile unu eleyerek ekleyin ve sadece karışana kadar karıştırın. Narları da ekleyip alt üst edip harmanlayın. Muffin tepsisine muffin kağıtlarını yerleştirip hamuru paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Daha fazla pişirirseniz kek kıvamında olacaktır. Krema ve pudra şekerini mikserin yüksek hızında sertleşene kadar çırpın. Krema sıkma torbasına alın ve üzerlerine istediğiniz gibi sıkın. Nar taneleri ve nane yaprakları ile süsleyip servis edin.

Narlı brownie.

Narlı brownie kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

60 dakikada hazırlanan narlı brownie 20 dakikada pişer.

Narlı brownie tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan narlı brownie tarifinin kalorisi 335,6.

Narlı brownie yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Narlı brownie için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 32,75 lira.

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