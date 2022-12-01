Nasrettin Hoca bu kez beyaz perdede

Kültürümüzün efsanevi ve mizahi karakterlerinden Nasrettin Hoca ilk kez bir animasyon filmle vizyona çıkıyor. Daha önce hakkında farklı sinema filmleri yapılan karakter, bu kez TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizisi “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” beyaz perdeye aktarıldı. Çizgi dizinin devamı niteliğindeki TRT ortak yapımı 76 dakikalık animasyon film, aynı isimle 9 Aralık’ta sinemalarda olacak.

Vizyon öncesi gazetemize konuşan filmin yönetmeni Nurullah Yenihan, filmi şu ifadelerle anlattı: “Filmde Nasrettin Hoca çizgi dizimizde olduğu gibi zaman yolculuğu yapıyor. İki hazine avcısı yanlışlıkla zaman makinesiyle geçmişe gidiyor. Nasrettin Hoca da onları getirmek istiyor. Çünkü zamanı bozmamaları gerekiyor. Gidiyor ve getiriyor. Fakat geldiğinde küçük bir sürprizle karşılaşıyor. Nasrettin Hoca’yı kimse tanımıyor. Biz Nasrettin Hocasız bir dünya nasıl olurdu diye düşündük. Çocuklarımız ve ailelerimiz izleyince nasıl bir dünya ortaya çıktığını görecekler.”

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Nurullah Yenihan (Fotoğraf: Sedat Özkömeç)

HOCA ÇOCUKLARIN DİLİNİ YAKALIYOR

Çizgi dizide çocukların Hoca’nın en çok samimiyetini sevdiklerini söyleyen yönetmen, Nasrettin Hoca’nın onlarla arkadaş olmasının sevilmesinde etkili olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Nasrettin Hoca’nın yetişkin olmasına rağmen onlara samimi yaklaşımını seviyorlar. Bu filmle birlikte kuşak çatışmasının suni bir çatışma olduğunu gösteriyoruz. Filmde Nasrettin Hoca 1200’lü yıllardan günümüze geliyor. Teknoloji gibi birçok farklı unsura rağmen çocukların dilini yakalıyor ve onlarla iletişim kuruyor, arkadaş oluyor. Yer yer dedeleri, yer yer büyükleri oluyor ama hep arkadaş olarak aralarındaki mesafeyi azaltıyor. Çocuklar da bunu seviyor.”

Filmde sadece Nasrettin Hoca hikayelerini ve fıkralarını kullanmadıklarını dile getiren Yenihan, Hoca’nın zekasını ve hicvini öne çıkarttıklarını vurguladı. Diziyi filme uyarlama nedenlerini ise, “Film ayrı bir eğlence etkinliği aslında. Çocuk ve ailenin bir arada gerçekleştirebileceği diğer etkinliklere rağmen en ucuz, en güvenilir, pedagojik anlamda da en sağlıklı aktivitelerden biri sinema. Nasrettin Hoca’nın dizisi 2D, film ise 3D teknikle yapıldı” şeklinde açıkladı.

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