Hayat Nazif Aydan Halk TVde tepki çeken sözler Noeli kutlamak Müslümanlar için farzdır
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Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler: Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır

Halk TV yayınında konuşan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Noel kutlamanın Müslümanlar için farz olduğunu öne sürerek "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nazif Aydan Halk TVde tepki çeken sözler: Noeli kutlamak Müslümanlar için farzdır
​Nazif Ay.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Peygamber Efendimiz (SAV) ve Hristiyan gelenekleri ile ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.

"Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusunu yanıtlayan Ay, "Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun? 25 Aralık'a kadar Hazreti dediğin yani saygın dediğin İsa'ya 25'inde neden düşman kesiliyorsun?" dedi.

​Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler: Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır
OYNAT 01:16
​Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler: Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır
Halk TV yayınında konuşan 'ilahiyatçı' Nazif Ay, Noel kutlamanın Müslümanlar için farz olduğunu öne sürerek 'Sen Hz. Muhammed'i kutluyorsan İsa'yı neden kutlamıyorsun?' ifadelerini kullandı.

"NOEL'İ KUTLAMAK FARZ-I KİFAYE"

"Noel'i kutlamak Müslümanlar için farz-ı kifayedir diyorum." ifadesini kullanan Ay, "Çünkü sen Hz. Muhammed'i üstün kılıyorsan, Hz. Muhammed'i öne çıkartıyorsan bu Kur'an'a göre yanlıştır. Bakara'nın 285. ayetinde peygamberler arasında herhangi bir fark yoktur diyor. Sen onu kutluyorsan diğerini de kutlayabilirsin." diye konuştu.

Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bırakın yılbaşını yılbaşını elbette insani bir ihtiyaç olarak kutlayabilirsiniz ama maalesef tarikat liderleri ve önde gelenleri İslami inanışın önde gelen kişileri olarak bilinen kişiler istedikleri gibi yaşama ve anlam verirken ancak garibanlara fakire fukaraya onlara da konsolide etmek için haram diyor öyle bir haram, günah çeşidi yok."

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