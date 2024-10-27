'Ne oluyor Netflix hayırdır?' Türk düşmanı''Famagusta'' olayı sonrası ikinci skandal

"Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek? Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz! Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır. Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!"