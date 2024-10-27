'Ne oluyor Netflix hayırdır?' Türk düşmanı''Famagusta'' olayı sonrası ikinci skandal

Netflix'ten Türk düşmanı''Famagusta'' olayı sonrası ikinci skandal
Öne çıkardığı yapımlarda zaman zaman Türkiye'nin hassasiyetlerini yok sayan Netflix yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce Türk askerini 'işgalci' olarak gösterip hedef alan Rum yapımı 'Famagusta' ile büyük tepki çeken Netflix, şimdi de 2021'de "Filistin Hikayeleri" başlığı altında sunduğu 32 Filistin konulu filmden 30'unu sessizce kaldırdı. Netfix'in bu hareketi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, "Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek?" diyerek skandal karara tepki gösterdi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nı ele alarak çarpıtan ve Türk askerini hedef gösteren, Rum yapımı
adlı diziyle tepkilerin merkezine oturan Dijital film platformu Netflix, bu kez de Filistin düşmanlığı politikasıyla tepkilerin odağında yer aldı.
Netflix, skandal bir karara imza atarak 2021'de
"Filistin Hikayeleri"
başlığı altında sunduğu
32 Filistin konulu filmden 30'unu sessizce kaldırdı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, sosyal medya hesabından Netflix'in bu kararına tepki gösterdi.
Mumcu,
"Ne oluyor Netflix, hayırdır? Şanlı Türk askerini Kıbrıs'ta işgalci gösterme çabasına ortak oldun, uyardık! Şimdi "Filistin Hikayeleri" koleksiyonundan 32 filmin 30'unu aradan sessizce kaldırmak ne demek? Ya tarihi gerçekleri çarpıtıyorsunuz ya da tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen zulmün üzerini örtmeye çalışıyorsunuz! Bu son girişiminiz, Filistin halkının sesi olmaya çalışan sanatçı ve yapımcılara büyük bir saygısızlıktır. Küresel bir platform olarak Netflix'in, Filistin'in sesi olan yapımları susturması kabul edilemez!"
ifadelerini kullandı.
Kıbrıs'a barış getiren Türkleri hedef almıştı
Kıbrıs'a barış getiren Türkleri hedef almıştı
Yayınlarında 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan
dizisine yer veren Netflix platformu büyük tepki çekmiş, dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, "Famagusta" adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.
Türk askeri işgalci olarak gösterildi
Türk askeri işgalci olarak gösterildi
Kıbrıs'ta 1974'te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu.
"Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının"
konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor. Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor.
Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.
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