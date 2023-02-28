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Hayat

Nemrut bölgesi sorunsuz

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılarda da ufak çaplı hasara neden oldu. Nemrut bölgesinde deprem dolayısıyla bir sorun olmadı.

04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Nemrut bölgesinde deprem dolayısıyla bir sorun olmadı.

Nemrut bölgesinde deprem dolayısıyla bir sorun olmadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremler, Adıyaman’daki bazı tarihi yapılarda da ufak çaplı hasara neden oldu. Nemrut bölgesinde deprem dolayısıyla bir sorun olmadı. Tarihi varlıklarımızın olduğu Arsemia Ören Yeri’nde ufak tefek bazı kaya yapıların düşmesi sonucu bozulmalar meydana geldi, ancak tarihi yapıların kendisinde bir sorun olmadığı bildirildi. Eski Kahta kalesinde ise son restorasyon çalışmalarında bir kısım dökülmeler mevcut. Karakuş Tümülüsü’ndeki sembolik kartal yapısında düşme olduğu için restorasyon maksadıyla Adıyaman Müzesi’ne kaldırıldı. Restorasyon olduktan sonra yerine konulacak.


#Nemrut
#Adıyaman
#Kültür
2 saat önce
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Nemrut bölgesi sorunsuz
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