Hayat Netflix Mesihe el attı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Netflix Mesih’e el attı

Online film ve dizi izleme platformu Netflix, yine tartışmalı bir yapıma imza attı. 1 Ocak’ta başlayan “Mesih” dizisi, İslam karşıtı olduğu gerekçesiyle Ürdün’de tepki topladı. Gösterim öncesi yapılan imza kampanyanları ve boykot çağrısı sonuç vermedi. Tartışmalı dizide İsrail-Filistin sınırına yakın çölde Suriyeli mülteci kafilesine liderlik eden bir Mesih tasviri yapılıyor. Dizi, Hz.İsa bugün yeryüzüne inse ne olur sorusunun peşinden gidiyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
Mesih dizisinden bir sahne
Mesih dizisinden bir sahne

Amerikan şirketi Netflix, 2020'nin ilk dizisi olarak 10 bölümlük Mesih'i seçti. Dizinin büyük bölümünün çekildiği Ürdün'den geçtiğimiz haftalarda Netflix'e itiraz sesleri yükseldi. Ürdün Kraliyet Film Komisyonu (RFC) Netflix'ten ülkede bu hafta yayına giren ABD yapımı dram dizisinin kaldırmasını istedi. Komisyonun yaptığı açıklamada, “Hikâye tamamen kurgusal ve karakterler de öyle, ancak RFC dizinin içeriğinin büyük oranda dinin kutsallığının ihlal edildiği inancına ve yorumlarına sebep olacağını, dolayısıyla ülkedeki yasalara aykırı olacağına inanıyor” ifadeleri yer aldı. 4 binden fazla kişi dizinin yasaklanması için dilekçe verdi. Mesih’in fragmanını izleyenlerin sayısı 12 milyonu aşmıştı. Tüm bu tartışmalar, imza kampanyaları ve boykotlara rağmen dizinin ilk üç bölümü yayınlandı bile.

Mesih dizisi afişi

HZ. İSA BUGÜN GELSE NE OLUR?

Dizi, yüce bir varlık tarafından dünyaya gönderildiğini iddia eden takipçilerinden bir ordu kuran Mesih adlı adam ve onu soruşturan CIA ajanı etrafında şekilleniyor. Ana fikri ise, "Hz. İsa bugün yeryüzünde belirirse ne olacak? Kitleleri birleştirecek mi yoksa tüm dünyada muazzam bir kaosa mı neden olacak?" sorusuna dayanıyor. Ürdün’de itiraz edenlerin çoğunluğu, bu karakterin, kurtarıcı olarak görünen fakat insanları aldatmaya çalışan, gerçekçi olmayan bir peygamber olan "Deccal"ı temsil ettiğini düşünüyor. Günümüzde geçen hikâyede teknolojinin bütün imkanları kullanılıyor. Mesih, Kudüs'te cami önünde konuşurken, Suriye'de vaaz verirken videoya çekiliyor, İsrail'de sorgulanıyor ve bütün dünya tarafından izleniyor. Amerikalı ajanlar ise yüz tanıma sistemiyle kimliğini belirlemeye çalışıyorlar. Kutsal inançlara göre sarı urbasıyla Suriye'de ortaya çıkan Mesih'in kum fırtınasıyla IŞİD'i yok ettiğini ve 2000 Filistin asıllı Suriyeli çöl üzerinden İsrail sınırına geçirmeye çalıştığını izliyoruz. Polisiye öğelerin de kullanıldığı yapımda kameralar, ajanlar, özel telefonlar, gizli görüşmeler, kovalama sahnelerinin bulunduğu aksiyon parçaları da izliyoruz.

TAMAMEN KURGUSAL

Netflix yetkilileri ise yaptıkları açıklamada ‘Mesih kurgusal bir eserdir. Herhangi bir karaktere, figüre veya dine dayanmaz’ ifadelerini kullandı. Senarist Michael Petroni verdiği bir röportajda, "Din, inanç ve siyaset arasındaki çizgileri keşfeden, Ortadoğu'da ortaya çıkmış ve birçok takipçi bulmayı başarmış bir adama, dünyanın verdiği cevabı anlatıyoruz.” dedi. Netflix'ten Cindy Holland ise dizinin "tüm inançların izleyicilerine uygun olduğunu iddia etti ve "çok katmanlı karakterlerle dolu heyecan verici bir drama" içerdiğini de sözlerine ekledi. Mesih rolünü Mehdi Dehbi adlı aktör canlandırırken, ona Michelle Monaghan ve Tomer Sisley gibi oyuncular eşlik ediyor.

BREZİLYA’DA 2 MİLYON KİŞİ BOYKOT ETTİ

Mesih dizisi

Netflix’in Hz. İsa ile ilgili ilk tartışmalı dizisi bu değil. Geçen yıl Mesih’in İlk Günahı ( The First Temptation of Christ ) adıyla yayınlanan Brezilya yapımı dizi, Hz. İsa’yı eşcinsel bir karakter olarak gösterdiği gerekçesiyle tepki toplamıştı. Brezilya’da yaklaşık iki milyon kişi, internet üzerinden video izleme platformu Netflix’i boykot etmeye çağırmştı. Dizinin “kaba ve saygısız” olduğunu vurgulayan Brezilya’nın Pernambuco eyaleti Piskoposu Henrique Soares da Costa ise, Netflix üyeliğini iptal ettiğini açıklamıştı.

Son yemeği komediye taşıdılar

  • Mesih dizisinden bir kare
  • Yine Netflix’te yayınlanan Son Yemek(The Last Hangover) isimli dizide, Hz .İsa ve 12 havarisinin meşhur son yemekleri ile çarmıha gerilişi arasında geçen olaylar komik bir dille anlatılmıştı. Brezilya yapımı bu diziye yönelik Hristiyanlığın kutsal değerlerine saldırıldığı gerçekçisiyle tepkiler gelmiş ama dizi yayından kaldırılmamıştı.
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