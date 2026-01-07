Yeni Şafak
Nilüfer'de Filistin Sinema Günleri

7/01/2026, Çarşamba
Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen “Filistin Sinema Günleri”, sinemanın tanıklık eden ve ses duyuran gücünü beyaz perdeye taşıyacak.

9-13 Ocak tarihleri arasında Konak Kültürevi’nde gerçekleş-tirilecek etkinlik kapsamında, Filistin’de yaşanan insanlık dramını, direnişi ve gündelik yaşamı konu alan ödüllü dört film sinemaseverlerle buluşacak. Bir hafta sürecek olan “Filistin Sinema Günleri”nde, Filistin sinemasının önemli yapımlarından 2013 yapımı “Ömer” ve “Büyük Gelen Palto”nun yanı sıra, son dönemde dikkat çeken filmler de izleyiciyle buluşacak. Programda, 10 farklı ödül kazanan “Hind Rajab’ın Sesi” filmi öne çıkarken, yılın dikkat çeken yapımlarından “Senden Geriye Kalan” da gösterimde yer alacak. Gösterimler her gün 15.00, 18.00 ve 20.30 seanslarında gerçekleştirilecek.



