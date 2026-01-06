Yeni Şafak
Telve dergisi 18. sayıda

04:006/01/2026, Salı
Telve dergisinin 18. Tanıtım Programı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) himayesinde yayımlanan Telve dergisinin 18. Tanıtım Programı Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirildi.

Programa, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye’nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar ve genç yazarlar katıldı. Programda, Telve’nin yeni sayısının tanıtım videosunun gösterimi yapılırken, müzik ve şiir dinletisi gerçekleştirildi. YTB Başkanı Turus burada yaptığı konuşmada, Telve’nin sevgiyle hazırlanan bir dergi olduğunu dile getirdi.

TÜM YAZARLARI MAZLUMA SAHİP ÇIKIYOR

Dergiyi hazırlayan gençlere teşekkür eden Turus, “Dünya çok ciddi sıkıntıların yaşandığı bir durumdadır. Tam da bu esnada Telve yayınlanmıştır. Telve’nin tüm yazarları ahlaki sorumluluk üzerine mazluma sahip çıkar şekilde yazıyor. YTB çatısı altında Telve dergisinin hazırlanmasından büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Stuttgart Başkonsolosu Kaçar ise hem Avrupa’da hem Türkiye’de yaşamış insanların hayata hep aynı yerde yaşamış insanlara göre daha farklı bir pencereden baktığını belirterek, “Telve bu nedenle çok anlamlı ve değerlidir. Telve’deki yazıları okuduğumda diasporadaki vatandaşlarımızın bakış açılarını görüyor ve anlıyorum” ifadelerini kullandı.



