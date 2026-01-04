Yeni Şafak
Seddülbahir Kalesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi

Seddülbahir Kalesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale’de yer alan Seddülbahir Kalesi’nin, Avrupa’nın en prestijli müzecilik programlarından biri olan European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterildiğini açıkladı.


Bu adaylığın, Türkiye’nin kültürel mirası koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturma vizyonunun uluslararası alanda gördüğü karşılığın somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, “Seddülbahir Kalesi, Bakanlığımızın titiz restorasyon, koruma ve sergileme çalışmalarıyla tarihî kimliğini koruyarak yeniden işlev kazandı. Bugün, yalnızca bir tarihî yapı değil; güçlü bir hafıza ve anlatı mekânı olarak ziyaretçilerini karşılıyor” dedi.


Bakan Ersoy, aslına uygun restorasyonu tamamlanan Seddülbahir Kalesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2023 tarihinde ziyarete açıldığını hatırlatarak, bu açılışın Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde gerçekleştirilmesinin ayrıca anlam taşıdığına dikkat çekti.


EMYA 2026 adaylığının, yürütülen çalışmaların uluslararası müzecilik çevrelerinde dikkatle takip edildiğini ortaya koyduğunu belirten Ersoy, “Kültürel miras alanlarında gerçekleştirdiğimiz nitelikli restorasyon ve müzecilik projeleriyle, Türkiye’yi bu alanda örnek gösterilen ülkelerden biri haline getirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

