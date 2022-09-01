Oda müziği festivali başlıyor

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan temasıyla dinleyicilerle buluşacak. Festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı katkılarıyla 6-23 Eylül’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Festival açılışını ünlü keman virtüözü Tedi Papavrami, Alman romantiklerinin usta yorumcusu François-Frédéric Guy ve Türk Çellist Nil Kocamangil yapacak. Miguel da Silva, Frans Helmerson, Jacques Ammon ve Jerusalem Quartet gibi isim ve oda müziği gruplarını ağırlayacak festival; atölyeler, söyleşiler, gençlik konserleri ve çocuk etkinlikleri düzenleyecek.