Hayat Oda müziği festivali başlıyor
KÜLTÜR SANAT

Oda müziği festivali başlıyor

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan temasıyla dinleyicilerle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Oda müziği festivali başlıyor
François-Frédéric Guy

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali ikinci yılında barış ve İstanbul’u merkezine alan temasıyla dinleyicilerle buluşacak. Festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı katkılarıyla 6-23 Eylül’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Festival açılışını ünlü keman virtüözü Tedi Papavrami, Alman romantiklerinin usta yorumcusu François-Frédéric Guy ve Türk Çellist Nil Kocamangil yapacak. Miguel da Silva, Frans Helmerson, Jacques Ammon ve Jerusalem Quartet gibi isim ve oda müziği gruplarını ağırlayacak festival; atölyeler, söyleşiler, gençlik konserleri ve çocuk etkinlikleri düzenleyecek.

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