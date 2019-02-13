Hayat Ödül kazanamayan şarkıcıya kızından ev yapımı Grammy
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​Ödül kazanamayan şarkıcıya kızından ev yapımı Grammy

Ödül kazanamayan şarkıcıya kızından ev yapımı Grammy

2017’de yayınladığı Beautiful Trauma albümüyle “en iyi pop albümü” dalında Grammy’ye aday gösterilen Pink, ödülü alamayınca çocukları ev yapımı Grammy yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pink'in kızı Willow, annesi için el yapımı Grammy hazırladı.
Pink'in kızı Willow, annesi için el yapımı Grammy hazırladı.

Ariana Grande, 61. Grammy (Grammy 2019) Ödülleri’nde 2018’de yayınladığı Sweetener albümüyle “en iyi pop albümü” ödülü kazandı. İki yaşındaki oğlu hasta olduğu için evde ona bakan ve Grammy Ödül Töreni’ne katılmayan Pink, “Sanırım bu, kaybettiğim 20’nci Grammy adaylığım. Her zaman dahil olmaktan gurur duydum. Şimdi hasta bebeğimi küvete sokuyorum. Tüm adayları kutlarım. İyi eğlenceler” şeklinde tweet atmıştı.

Pink, daha sonra Instagram hesabından yedi yaşındaki kızı Willow’un fotoğrafını paylaştı. Willow, Grammy kazanamayan annesi için ev yapımı Grammy ödülü hazırlamıştı.

Pink, kızının kendisi için yaptığı Grammy ödülü fotoğrafının altına, “Teşekkürler çocuklar. En sevdiğim ödül” yorumunu yazdı.

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