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Almanya'dan İzmir'e kaçtı Türk pilotu yardım etti: Sağlığına kavuştu

Türkiye'den 21 yıl önce kaçıp yerleştiği Almanya'da kendisine kolon kanseri teşhisi konulan ve 6 hafta ömrünün kaldığı söylenen Canan Bağana (46), Alman doktorların uçak yolculuğu yapabileceğine dair izin vermemesine karşın Türk pilotun yardımıyla geldiği İzmir'de ameliyat oldu. Tümörlerin temizlenmesinin ardından yeniden bağırsakları çalışmaya başlayan Bağana'nın ilk yaptığı, kana kana ayran içmek oldu.

Haber Merkezi DHA
Canan Bağana
Canan Bağana

Türkiye'de yaşamını sürdürdüğü sırada çalışmak için Almanya'ya gitmek isteyen Canan Bağana, vize alamayınca iki arkadaşıyla yasadışı yollardan Yunanistan'a geçti. İki yıl Yunanistan'da yaşayan Bağana, daha sonra yakınlarının da girişimleriyle gittiği Almanya'da evlendi, 3 çocuğu oldu, kendisine yeni bir hayat kurdu.

Fabrikada işçilik yapan, ardından da inşaatlarda çalışan Canan Bağana'ya, 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. 2016 ve 2017 yılında iki kez ameliyat olan Bağana'nın rahatsızlığı, yaklaşık 6 ay önce bir kez daha nüksetti.

6 hafta ömür biçildi

4 ay önce Almanya'nın Bremen kentindeki bir hastanede ameliyata alınan Canan Bağana'nın vücuduna kanserli hücrelerin yayıldığı görülünce, müdahale edilmedi. Almanya'daki kurallar gereği ailesine 6 hafta ömrü kaldığı söylenen Canan Bağana, hastanenin bodrum katında kendisinin durumunda olan hastalar içini düzenlenmiş özel odaya alındı.

Burada ömrünün kalan bölümünü isteklerine yapıp geçirebileceği söylenen Bağana'nın, Türkiye'ye gitme isteği ise Alman doktorların uçak yolculuğuna izin vermemesi üzerine gerçekleşmedi.

Türk pilotu yardım etti

İnternet üzerinden yaptığı araştırmalar sonrasında İzmir'de bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın'a muayene olmak isteyen Bağana, ilk olarak Almanya'daki evine çıktı. Ardından Almanya'daki havalimanında, görevlilerin kurallara uygun olmadığı için izin vermemesine rağmen, Türk pilotun yardımıyla ve kendisini uçağa kabul etmesi üzerine, İzmir'e gelebildi.

İzmir'de, Prof. Dr. Ünal Aydın'ın ilk kontrollerini ve testlerini yaptığı üç çocuk babası Canan Bağana, ameliyata alındı. 25 gün önce geçekleştirilen ameliyatta, bağırsaklarındaki tümörler temizlendi, damardan beslenmekten kurtuldu, sondası çıkartıldı, sağlığında olumlu gelişmeler yaşandı.

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Sağlığı yerine geldikten sonra ilk isteği olan ayranı içti.

İlk isteği: Ayran

Tedavisi sonrasında bağırsakları tekrar çalışınca Canan Bağana, sıvı gıdalar almaya başladı. Yaşama tutunmanın mutluluğunu yaşayan Bağana'nın sağlığındaki düzelmeden sonra ilk isteği ise kana kana ayran içmek oldu.

Şimdilerde hastanede dolaşıp çevresindekilere yaşama azmini ve hayatta kalma macerasını anlatan Canan Bağana, şöyle açıklama yaptı:

  • "Maceralı bir şekilde gittiğim Almanya'da mutlu bir evliliğim, üç çocuğum oldu. 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. Ameliyatla, 25 santimlik bağırsağım alındı. Bir yıl sonra 2017 yılında bağırsakta daralma tespit edildi. Ağırlarım vardı. Yine ameliyat oldum, kemoterapi gördüm. 2018 yılında rahatsızlığım tekrarladı. Ameliyata aldılar, çıktıktan sonra kanserli hücrelerin vücudumu sardığı söylendi.
  • Bana 6 hafta ömür biçmişlerdi ve bunun 5 haftalık bölümü de geçmişti. Ben Ünal Aydın'ın beni kontrol etmesini istedim. Doktorlar bana kesinlikle uçabilir izni vermedi. Havalimanına gittim. Burnumda hortum vardı. Yürüyen hayalet gibiydim. Görevliler izin vermedi ama sordukları Türk pilot beni uçağa kabul edince İzmir'e gelebildim. Burada ameliyatla vücudum temizlendi. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum."

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